Las entradas para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, a la venta este lunes en Lorca

La venta de entradas para poder contemplar los dos primeros Desfiles Bíblico-Pasionales de Lorca –Viernes de Dolores y Domingo de Ramos– dará comienzo este lunes. Fuentes de las cofradías responsables de la venta (pasos Blanco y Azul) así lo confirmaban a esta Redacción, a la vez que recordaban que los palcos para Jueves y Viernes Santo se encuentran vendidos en su totalidad desde hace semanas.

Imagen de archivo de la espera en la antigua Casa del Paso Blanco. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe recordar que los puntos de venta serán tanto la antigua Casa del Paso, en el complejo monumental de Santo Domingo (Paso Blanco), como el Museo Azul de Semana Santa, donde se esperan largas colas a partir de primera hora. En cuanto al precio, tal y como adelantara este diario, es reseñable destacar que el precio volverá a ser de 9 € por silla, un incremento acordado por las distintas cofradías en 2025 tras varios años estabilizado en 7.

Más de 9.000 sillas

En total se venderán poco más de 9.300 sillas para cada día. Tanto en el Paso Blanco como en el Paso Azul la venta de palcos comenzará este lunes, día 16 de marzo. Los dos primeros días, de 10 a 19 horas; y el resto, de lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas y de 16 a 19:30 horas, con la salvedad de que el Paso Azul la venta por las tardes comenzará a las 17:30 y se alargará hasta las 20 horas.

El Viernes de Dolores y los sábados, las localidades podrán comprarse de 10 a 13.30 horas; y los días de las procesiones la venta será en la Carrera –zona de Presidencia– de 16 a 20 horas. Desde las cofradías, además, indican que el pago se podrá realizar únicamente en efectivo.