El CEIP Pedro Rodríguez de Cieza brilló en la ‘FIRST LEGO League’ con un innovador proyecto sobre el yacimiento de Bolvax

El CEIP Pedro Rodríguez de Cieza volvió a demostrar que la educación es mucho más que aprender en un aula: es despertar la curiosidad, alimentar los sueños y enseñar a los jóvenes que pueden cambiar el mundo con sus propias ideas. Sus alumnos brillaron con luz propia en la ‘FIRST LEGO League’, el prestigioso torneo internacional que une robótica, ingeniería y valores humanos, dejando tras de sí una historia de esfuerzo, ilusión y orgullo colectivo.

En esta edición, “el equipo del centro ciezano no solo ha mejorado los resultados del año pasado. Ha logrado algo aún más difícil: emocionar al jurado con un proyecto que une la tecnología del futuro con las raíces más profundas de su tierra”, subrayan fuentes del centro educativo. Su propuesta giró en torno al estudio y la protección del yacimiento de Bolvax, un enclave íbero-romano que forma parte del patrimonio histórico y del corazón de Cieza.

Con imaginación, curiosidad y muchas horas de trabajo compartido, los estudiantes idearon un sistema de detección no invasiva capaz de localizar restos arqueológicos bajo tierra sin necesidad de excavar. “Una idea sencilla en apariencia, pero profundamente inspiradora: utilizar la tecnología para escuchar lo que el pasado aún tiene que contar, protegiendo al mismo tiempo un lugar lleno de historia”, prosiguen desde el colegio ciezano.

La propuesta sorprendió al jurado, compuesto por profesores y catedráticos de la Universidad Politécnica de Cartagena, que destacó la originalidad y la viabilidad técnica del proyecto. “Pero más allá del reconocimiento, lo verdaderamente emocionante fue ver a los alumnos defender su idea con orgullo, conscientes de que habían sido capaces de transformar una inquietud nacida en el aula en una propuesta con valor real”.

“Durante toda la competición, los estudiantes demostraron que el verdadero triunfo no está únicamente en los premios. Se apoyaron unos a otros, compartieron conocimientos y vivieron cada momento con entusiasmo. Entre robots, cables y presentaciones, lo que realmente se vio fue amistad, respeto y un profundo espíritu de equipo”, enfatizan las citadas fuentes.

La directora del CEIP Pedro Rodríguez, Gema Piedad Martínez, destacó la importancia de iniciativas como esta para el desarrollo integral de los alumnos. Según explicó, “la robótica y la metodología STEM no solo enseñan tecnología, sino que ayudan a los estudiantes a descubrir su talento, a creer en sus capacidades y a entender que las grandes ideas pueden nacer en cualquier lugar, incluso en un aula de primaria. Todo este esfuerzo se ve claramente recompensado con los resultados académicos que obtienen nuestros alumnos en Secundaria”.

Este logro también ha sido posible gracias al respaldo de la empresa Mavitec, especializada en robótica, y al apoyo constante de las familias del alumnado, que han creído en el valor de una educación que apuesta por la innovación y el futuro.

Cuando terminó la competición, los robots se apagaron y las mesas se vaciaron. Pero quedó algo mucho más valioso: la certeza de que un grupo de jóvenes de Cieza ha aprendido que la curiosidad, el esfuerzo y la imaginación pueden abrir puertas inmensas. “Y quizás, entre ellos, ya estén creciendo quienes algún día descubrirán, protegerán y contarán nuevas historias de nuestra tierra”, concluyó la directora del colegio ciezano.