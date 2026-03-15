Lorca se viste de gala para anunciar su Semana Santa por todo lo alto

El corazón de la Ciudad del Sol ya late al son de los tambores, a la espera de la llegada de los diez días más importantes del calendario local. Encarnados, el sábado, azules y blancos este domingo, eran los encargados de proclamar a los cuatro vientos que sí, que este año volverán a celebrarse los Desfiles Bíblico-Pasionales; unas declaraciones que cogían el testigo del magistral pregón enunciado por Pepe Pérez-Muelas Alcázar en lo que a actos procesionales se refiere.

Así, este domingo azules y blancos abarrotaban las calles de la ciudad al son de himnos y vítores que atronaban para acompañar a las enseñas –tres por parte de cada paso– en su recorrido por el casco urbano.

Delirio azul

Por un lado, los azules desfilaban a partir de las 12:30 horas. Las nubes de los últimos días se disipaban y bajo un cielo azul y un sol de primavera recorrían las principales calles mientras gritaban vivas a la Dolorosa. La comitiva partía de la Casa de las Cariátides, entre aromas de azahar de los numerosos naranjos en flor de la calle Nogalte.

El anuncio del Paso Azul de Lorca, en imágenes / Daniel Navarro

Desde allí, hasta la iglesia de San Francisco, donde el sonido de 'Las Caretas' llegaba hasta la Sma. Virgen de los Dolores, para continuar por la Cuesta de San Francisco, Poeta Carlos Mellado, Juan Carlos I, Musso Valiente, Álamo, Corredera y Nogalte. Pañuelos azules hasta lo más alto para gritar a los cuatro vientos que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y que el Paso Azul no faltará a su cita. Tras las banderas, la comitiva, era encabezada por el presidente de la cofradía, Miguel Ángel Peña, y el mencionado pregonero, Pepe Pérez-Muelas.

Pasión blanca

Ya por la tarde, centenares de blancos salían desde Santo Domingo al son del 3. El ‘Anuncio’ blanco partía a las 18 horas de la capilla del Rosario, la sede religiosa del Paso Blanco. Desde allí recorría la calle Santo Domingo, Juan de Toledo, Corredera, Cuesta de San Francisco, Poeta Carlos Mellado, avenida de Juan Carlos I, Musso Valiente, Corredera y Juan de Toledo, para llegar al Carril de Caldereros. Allí, una de las banderas dejaba la calle y se adentraba en la Casa del Paso, para ocupar un lugar principal mientras el presidente, Ramón Mateos se dirigía a los blancos, que lo vitoreaban sin cesar.

Las mejores imágenes del anuncio del Paso Blanco de Lorca / Ayto. de Lorca

No obstante, la cosa no acaba ahí. Aunque los preparativos son continuos en las sedes de las cofradías, las calles de toda la ciudad también se organizan para los Desfiles Bíblico-Pasionales. Así, este mismo lunes comenzará la retirada de elementos de señalización vertical de la avenida Juan Carlos I, paso previo a la instalación de las tribunas.