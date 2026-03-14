Plex anuncia su participación en La Velada del Año VI con una foto en la Floración de Cieza

Daniel Alonso, más conocido como Plex, es uno de los hombres del momento en el mundo de internet. Sus famosas "vueltas al mundo" han sido visualizadas por millones de personas. Acumula 3.3 millones de seguidores en Instagram, 12.1 en TikTok y 14 en YouTube, destacando su variedad de contenido. A todo ello, se le suma su reciente relación con la cantante Aitana Ocaña, convirtiéndose en una de las parejas más populares actualmente en el país.

Esta semana, la participación de Plex en La Velada del Año VI fue confirmada por Ibai Llanos, promotor del evento, en una presentación por todo lo alto que fue vista por cientas de miles de personas de todo el mundo en diversas plataformas. Su combate, que le enfrentará al salvadoreño Fernanfloo, es uno de los platos fuertes de una cita que se ha consolidado como una de las más señaladas del calendario del entretenimiento.

Lo más curioso llegó con su publicación en Instagram tras el anuncio oficial. Una recopilación de 16 imágenes titulada "boxeo, carreras y muchas flores" -gran parte de ellas relacionadas con el evento- en la que se 'coló' un municipio de la Región de Murcia. Se trataba de una reciente visita a Cieza para disfrutar de su Floración, que ya ha llegado a su máximo esplendor durante la primera quincena de marzo. El zamorano no ha dudado en presumir de su pasada por la localidad de la Vega Alta del Segura en una publicación que ya alcanza más de 386.000 likes y millones de visualizaciones.

Uno de los atractivos de la primavera

La Floración de Cieza se ha convertido en uno de los principales valores turísticos de la Región durante la estación primaveral. Visitantes de otros municipios y otras provincias se 'lanzan' a los campos ciezanos en busca de inmortalizar postales para el recuerdo.

Hasta 13.000 hectáreas de frutales encontramos en Cieza. Ciruelos, albaricoques y, sobre todo, almendros y melocotoneros, conforman cada año un espectáculo único entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo.