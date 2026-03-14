Las Jornadas gastroculturales 'Alcantarilla en Conserva' reúnen a los mejores chef regionales del 19 al 22 de marzo

Las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’ reúnen a los mejores cocineros, baristas, productores y expertos en gastronomía con una programación cultural paralela formada por exposiciones, música, circo, grafiti, talleres de fotografía y collage, encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la tradición conservera.

Del 19 al 22 de marzo, en Alcantarilla, habrá showcooking con María Gómez, de Magoga; un taller de cocina en familia con Freddy Salmerón, del Restaurante OXOX 131; un taller-degustación de café con José García El Alquimista, otro de artesanía dulce con Teresa Vivancos y un taller en el que Mayte Marín, de Brava Kombucha, enseñará cómo reaprovechar frutas y verduras a través de la fermentación.

Además, en el Parque del Acueducto habrá un espacio gastronómico durante todo el fin de semana, con once casetas de degustación y la participación de chefs locales como Rodi Fernández, de La Cavalica; Manolo Castro, de La Trastienda; y Alejandro Medina, del restaurante La Paz, además de establecimientos como el Parlamento Andaluz, Restaurante Antonio, Mondo Napoli, Jamón Suprem y un foodtruck de Estrella de Levante.

De forma paralela, habrá una programación cultural compuesta por dos exposiciones sobre las mujeres en las fábricas de conservas, conferencias, música enlatada para animar el espacio gastronómico, circo urbano con la compañía D´clic, la elaboración en directo de un mural participativo con latas de conserva, talleres de fotografía, collage y de instrumentos reciclados, encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la tradición conservera de Alcantarilla y las familias que formaron parte de esta industria.

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Estas jornadas son una iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla en colaboración con el gobierno regional y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), bajo la marca 1001 Sabores Región de Murcia.