Las Jornadas gastroculturales 'Alcantarilla en Conserva' reúnen a los mejores chef regionales del 19 al 22 de marzo
Habrá showcooking de Magoga, talleres con Freddy Salmerón, El Alquimista y Artesanía Dulce y espacio gastronómico con once espacios de degustación
Las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’ reúnen a los mejores cocineros, baristas, productores y expertos en gastronomía con una programación cultural paralela formada por exposiciones, música, circo, grafiti, talleres de fotografía y collage, encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la tradición conservera.
Del 19 al 22 de marzo, en Alcantarilla, habrá showcooking con María Gómez, de Magoga; un taller de cocina en familia con Freddy Salmerón, del Restaurante OXOX 131; un taller-degustación de café con José García El Alquimista, otro de artesanía dulce con Teresa Vivancos y un taller en el que Mayte Marín, de Brava Kombucha, enseñará cómo reaprovechar frutas y verduras a través de la fermentación.
Además, en el Parque del Acueducto habrá un espacio gastronómico durante todo el fin de semana, con once casetas de degustación y la participación de chefs locales como Rodi Fernández, de La Cavalica; Manolo Castro, de La Trastienda; y Alejandro Medina, del restaurante La Paz, además de establecimientos como el Parlamento Andaluz, Restaurante Antonio, Mondo Napoli, Jamón Suprem y un foodtruck de Estrella de Levante.
De forma paralela, habrá una programación cultural compuesta por dos exposiciones sobre las mujeres en las fábricas de conservas, conferencias, música enlatada para animar el espacio gastronómico, circo urbano con la compañía D´clic, la elaboración en directo de un mural participativo con latas de conserva, talleres de fotografía, collage y de instrumentos reciclados, encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la tradición conservera de Alcantarilla y las familias que formaron parte de esta industria.
Estas jornadas son una iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla en colaboración con el gobierno regional y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), bajo la marca 1001 Sabores Región de Murcia.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes