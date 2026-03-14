Ayudas
Abierto el plazo para solicitar ayudas al desarrollo de proyectos turísticos, culturales o deportivos en Lorca
Se trata de las subvenciones incluidas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR)
Los lorquinos podrán beneficiarse de nuevas ayudas para el desarrollo de proyectos turísticos, culturales o deportivos en el municipio, concretamente en el litoral y las zonas rurales. Así lo ha trasladado el concejal de Pedanías, Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, que este sábado anunciaba una nueva convocatoria de ayudas públicas puestas en marcha con el objetivo de fortalecer y potenciar sectores estratégicos como la pesca, el turismo, la cultura, el medio ambiente y el deporte.
En particular, esta convocatoria se sitúa al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) del 'Grupo de Acción Local (GAL) de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia' GALPEMUR, en el Marco del Programa del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). As´, el anuncio llega tras la publicación de la convocatoria en el BORM, este 10 de marzo, donde –además– se incluye toda la información relevante.
En este caso, los beneficiarios que podrán acogerse a estas ayudas en todo el territorio de Lorca son personas físicas, personas jurídicas (PYMES), entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y el propio Ayuntamiento; y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 10 de abril de este 2026.
A este respecto, Meca Ruzafa destacaba la importancia de este tipo de iniciativas para la dinamización de las zonas más alejadas del casco urbano, "puesto que estos proyectos posibilitarán un desarrollo sostenible del litoral y la visibilidad de localizaciones ‘ricas en sí mismas, pero más rurales o desconocidas’, ofreciendo nuevas oportunidades a sus habitantes, que podrán ver incrementado el número de visitantes y turísticas".
Base consciente
En cuanto a las características de los proyectos, cabe recordar que deben contener una base que atienda a la sostenibilidad, el respeto al Medio Ambiente y a la diversidad, sin olvidar la profesionalización y la difusión del conocimiento y la formación; "todo ello en busca de una dinamización de la población local en relación con el valor del patrimonio natural, histórico, etc. del municipio", aportaba.
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