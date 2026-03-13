Sardinada y cerveza gratis por la Llegada de la Sardina en San Javier

San Javier acoge este año la Llegada de la Sardina, el evento con el que se calienta motores de cara a la celebración del festejo que este 2026 conmemora su 175 aniversario. Y el programa incluye actividades como desfiles y una sardinada popular a lo largo de todo el día.

La jornada arrancará con la salida en ferry desde el muelle frente al Rte. Miramar hacia el entorno del Puente del Estacio de La Manga del Mar Menor acompañando al barco del cortejo Sardinero, a las 10.00 horas. Y una hora más tarde saldrá desde el Puente del Estacio hacia el muelle del Rte. Miramar de Santiago de la Ribera.

A las 11.30 horas, el pasacalles de grupos sardineros saldrá desde la plaza del Olivo y continuará por la avenida Torre Mínguez, la rotonda Carnaval y la avenida Sandoval, hasta desembocar en la explanada Barnuevo, donde tendrá lugar el acto de Llegada de la Sardina a mediodía.

El platro fuerte de la jornada será la sardinada popular con cerveza gratis al finalizar el acto de entrega de la Sardina, a partir de las 13.00 horas. El evento contará con música en directo a cargo de DJ Woppa y Dora Helena.

El gran desfile partirá a las 19.30 horas de la llamada rotonda Cuatro Picos y continuará por la avenida Aviación Española y la calle Andrés Vaquero hasta concluir en la plaza de España San Javier, donde se celebrará el acto clausura a las 21.00 horas con un castillo de fuegos arttificiales.

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Y la fiesta final será en la plaza de España desde las 21.30 hasta la 1.00, con las actuaciones de Los Nº1 de Diego Martin seguidos de DJ PILLO MUSIC Y MR ARB.