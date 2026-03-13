Armas de fuego sin custodia durante horas en Mazarrón por la comida de Navidad de la Policía Local

El sindicato policial SIME ha denunciado ante la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia una "posible grave negligencia" en la custodia del armamento de la Policía Local de Mazarrón. Según el escrito presentado, la comisaría del municipio permaneció cerrada durante varias horas y sin presencia policial en su interior mientras se almacenaban armas reglamentarias y munición.

La denuncia, registrada el 10 de marzo, solicita la apertura de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades disciplinarias o, incluso, penales.

Los hechos se produjeron el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con la comida de Navidad del cuerpo de Policía Local. Ese día, las dependencias policiales habrían permanecido cerradas al público entre aproximadamente las dos y media y las siete de la tarde, sin que quedara ningún agente dentro de las instalaciones garantizando la custodia de las mismas.

Siempre según el escrito sindical, el cierre habría sido ordenado por el comisario jefe, que incluso colocó un aviso en la puerta principal indicando que la comisaría se encontraba cerrada.

Durante ese mismo intervalo, la única patrulla operativa en el municipio continuó realizando labores de patrullaje, lo que dejó las dependencias policiales "completamente desatendidas".

El sindicato advierte de que en la comisaría se custodian más de medio centenar de armas cortas reglamentarias, además de un depósito de munición que puede alcanzar "varios miles de cartuchos". A su juicio, dejar unas dependencias policiales sin custodia directa mientras albergan armamento supone un "riesgo grave para la seguridad pública", al tratarse de material especialmente sensible.

Además, recuerda que los hechos se habrían producido con España en nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que exige reforzar las medidas de seguridad en instalaciones sensibles como comisarías o cuarteles.

El escrito sostiene que, de confirmarse los hechos, podrían haberse vulnerado distintas normas, entre ellas la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Reglamento de Armas y la normativa sobre responsabilidad de las administraciones públicas.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Mazarrón el pasado 19 de enero de 2026. Sin embargo, el denunciante asegura que hasta la fecha no consta la apertura de ninguna investigación interna ni la adopción de medidas para esclarecer lo sucedido.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado a la Delegación del Gobierno que abra una investigación administrativa y requiera al Ayuntamiento y a la Jefatura de Policía Local la documentación relativa a la organización del servicio ese día, las órdenes dictadas y los protocolos de custodia del armamento.

Asimismo, pide que, si se confirman los hechos, se depuren las responsabilidades correspondientes e incluso que se traslade el caso al Ministerio Fiscal si se apreciaran indicios de delito.

El alcalde, Ginés Campillo, trasladó a esta redacción que "se procederá a abrir un expediente informativo y se actuará en consecuencia". Desde la Delegación, sin embargo, indican que "cada Cuerpo es el responsable de la custodia del material que esté bajo su tutela", descargando la responsabilidad exclusivamente sobre el Consistorio mazarronero.

No es un caso aislado

Según la Ley de Coordinación, en su punto 10, todos los ayuntamientos deben disponer de lugares que garanticen la seguridad y custodia del armamento reglamentario. Asimismo, han de contar con un depósito de armas en condiciones, con sus cerraduras de seguridad y emplazado en una habitación blindada. Todo eso, a su vez, ha de estar custodiado por un agente uniformado y armado.

Antonio Álvarez Rex, coordinador del área de Policía Local del sindicato SIME en Murcia, denunciaba a este mismo periódico el año pasado que no hay personal para controlar estos espacios las 24 horas.

La falta de seguridad se hace patente, sobre todo, en municipios pequeños, que es donde más carencias de medios hay. Agentes de la Región señalan casos como los de Ricote, Abarán, Ulea u Ojós como ejemplos de comisarías con falta de vigilancia.