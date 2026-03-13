Lorca estrena 'Miradas de Barrio' para localizar las necesidades de diferentes zonas urbanas

El Distrito V de Lorca, que abarca los barrios de Parroquias Altas, San Mateo, Santiago, Óvalo, Alameda de Cervantes y La Isla, incorporará a sus vecinos en la toma de decisiones sobre su futuro. Y lo hará a través del Grupo Impulsor Comunitario, un organismo que centralizará las acciones del proyecto 'Miradas de Barrio' impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de desarrollar un Diagnóstico Local Participativo que permita identificar las necesidades, recursos y potencialidades mediante un proceso participativo inclusivo, prestando especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Este paso llega tras la puesta de largo del programa a finales del año pasado, y supone "el último paso para la puesta en marcha del proceso participativo. Se trata de uno de los órganos clave que permitirá analizar las necesidades, recursos y potencialidades de los barrios". Fulgencio Gil, alcalde del municipio, así lo informaba durante el acto de presentación del último avance que se celebraba en el Centro de Desarrollo Local.

Panorámica del distrito V de Lorca. / Daniel Navarro

"Con ‘Miradas de Barrio’ queremos escuchar a nuestros vecinos, conocer de primera mano las realidades de cada barrio y construir, entre todos, soluciones que mejoren la convivencia y la calidad de vida en el municipio. Queremos que las decisiones sobre los barrios de Lorca se construyan escuchando a quienes viven en ellos", señalaba el primer edil. A este respecto, cabe recordar que el proyecto se enmarca en el Programa FSE+ Región de Murcia 2021-2027, con el propósito de impulsar políticas públicas basadas en la participación ciudadana y la cooperación y diseñar estrategias que refuercen la cohesión social y mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

El programa cuenta con una inversión total de 81.990,67 euros, financiados principalmente a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Región de Murcia, con una aportación de 73,791,60 euros por parte de la Comunidad Autónoma, mientras que el Ayuntamiento de Lorca contribuye con 8.199 euros. Esta financiación permitirá desarrollar el proceso participativo, así como reforzar la dinamización comunitaria mediante personal técnico especializado.

El alcalde de Lorca y la edil de Servicios Sociales durante la presentación. / L.O.

Presentación interna

Según explicaban fuentes municipales, la presentación interna del proyecto que se llevaba a cabo este viernes marca el inicio de la fase de preparación y planificación, que permitirá coordinar a las distintas áreas municipales y sentar las bases para la constitución del Grupo Impulsor Comunitario. Este programa permitirá implicar a administraciones, entidades sociales, asociaciones vecinales y ciudadanía en un proceso de análisis y reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de los barrios del municipio.

El evento se llevaba a cabo en el Centro de Desarrollo Local. / L.O.

"Parte de una idea muy clara: las políticas públicas son más eficaces cuando se diseñan contando con la experiencia y la voz de quienes viven en los barrios. La participación ciudadana no debe entenderse solo como una consulta puntual, sino como un proceso continuo de diálogo entre la administración y la sociedad. Este diagnóstico participativo es precisamente una herramienta para construir comunidad y fortalecer la convivencia", ha subrayaba el primer edil.

Varias fases

La iniciativa contempla distintas fases de trabajo que combinan análisis técnico, investigación social y participación ciudadana. En las próximas etapas se constituirá también el Grupo Motor, integrado por representantes de administraciones, entidades del tercer sector, empresarios, medios de comunicación y vecinos, que contribuirán a orientar el proceso y validar sus resultados. Durante la fase de ejecución se pondrán en marcha diferentes herramientas participativas como talleres temáticos, grupos focales con colectivos específicos, cuestionarios, entrevistas o recorridos urbanos participativos, que permitirán recoger la visión y propuestas de la ciudadanía.

Además, se elaborará un mapa de recursos comunitarios y una cartografía social del distrito, identificando tanto las problemáticas existentes como los espacios y activos que pueden contribuir al desarrollo comunitario.