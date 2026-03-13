IU Lorca denuncia ante el SEPRONA la contaminación de varios cauces

Coincidiendo con el Día Internacional de Acción por los Ríos, que se celebra este sábado, la sección lorquina de Izquierda Unida ha denunciado ante el SEPRONA el estado de diferentes cauces del municipio lorquino. En este sentido el portavoz de la formación, Pedro Sosa, aludía al estado que presenta en los últimos días el río Guadalentín a su paso por la Ciudad del Sol, por donde circulan "residuos y espumas blancas".

Tras constatar, a petición de los vecinos residentes en los márgenes, el estado del río, representantes de la formación recorrían el cauce aguas arriba para intentar localizar el origen. "Hemos constatado más arriba [...] que un registro de la tubería que conduce el agua tratada en la depuradora de los curtidos, por lo que parece, ha podido colapsar con las últimas lluvias generando también charcos negros y una montaña de espuma", relataba el concejal, que aportaba estos datos en el escrito de denuncia.

Poza contaminada localizada en una de las ramblas que desembocan en el Guadalentín. / L.O.

Del mismo modo, el edil recordaba que el río Vélez –que desemboca en el Pantano de Puentes– sigue recibiendo, tal y como sucede desde la riada de 2012, las aguas fecales de los cerca de siete mil habitantes de Vélez Rubio a pesar del anuncio de que este mismo mes comenzarían las obras de construcción de la nueva depuradora del lugar.

Al "cajón del olvido"

A este respecto, el portavoz de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde alababa el trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que calificaba de "impecable, eficiente y rápido" en contraste con la respuesta de las administraciones ambientales, a donde se remiten las denuncias "para que las guarden en el abultado 'cajón del olvido'".