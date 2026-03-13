La Comunidad declarará Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico del Río Argos en Caravaca

El Yacimiento Paleontológico del Río Argos, ubicado en Caravaca, finaliza el proceso para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La propuesta será presentada, a través de la consejería de Cultura, en el próximo Consejo de Gobierno, y tras su visto bueno será efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Se trata de un 'estratotipo' que se encuentra en la cuenca del río Argos

Se trata de un 'estratotipo' que se encuentra en la cuenca del río Argos. En este lugar hay constancia material de cada una de las capas que conforman una era de la serie global.

Con la tramitación del expediente y la declaración como BIC pasará a integrar el listado de localizaciones paleontológicas que gozan de la máxima protección cultural, como es el caso de Cueva Victoria (Cartagena), Sima de las Palomas (Torre Pacheco), el yacimiento de Quibas (Abanilla) o las icnitas fósiles de dinosaurio de la Sierra de Gavilanes (Jumilla-Yecla).

El yacimiento se encuentra en el margen derecho del río Argos, unos 8 kilómetros al suroeste de Caravaca de la Cruz y 1,5 al noroeste de la pedanía de Benablón, y consiste en una alternancia rítmica de margas y margocalizas de la Edad Hauteriviense - Barremiense, sucesión del Cretácico Inferior que aflora a lo largo del valle del río Argos, que está considerada como la más completa y mejor preservada de toda la Cordillera Bética para esa edad (125 millones de años).

Sus estratos rocosos contienen un abundante registro fósil de invertebrados marinos, especialmente ammonites,

Sus estratos rocosos contienen un abundante registro fósil de invertebrados marinos, especialmente ammonites, de los que se han identificado 28 géneros y más de 50 especies. Otros grupos de organismos representados son belemnites, bivalvos, gasterópodos, braquiópodos y equinodermos, así como una gran diversidad de microfauna fósil.

Riqueza patrimonial

Visita al yacimiento paleontológico del Río Argos de Caravaca / Enrique Soler

Durante la visita, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, puso en valor esta máxima protección del yacimiento, “servirá para su conservación y que sirva como referente de estudios para conocer la evolución de la tierra”, en este sentido destacó la riqueza del municipio, poniendo en valor otros yacimientos como la Capa Negra, situada en el Barrando del Gredero, catalogado como uno de los Lugares de Interés Geológico más importantes de la Región de Murcia y del mundo, por estar en él muy bien representado el límite entre el Cretácico y el Terciario (límite KT), así como la Cueva Negra, ubicada en el Estrecho de La Encarnación, y que alberga evidencias de fuego controlado y uso de herramientas de sílex de hace entre 800.000 y 900.000 años.

Por su parte, el director general de Patrimonio, Patricio Sánchez, subrayó este enclave nos hace ver cómo se vivía en la tierra hace millones de años”, reafirmando en este sentido “el papel que tiene la Región de Murcia en la protección de yacimientos paleontológicos, ya que estamos a la cabeza a nivel nacional.”

Los estratos son las páginas del libro en el que leemos la historia de la tierra Miguel Company — Profesor de departamento de Estratigrafía Y Paleontología de la Universidad de Granada

Por último, el profesor de departamento de Estratigrafía Y Paleontología de la Universidad de Granada, Miguel Company, explicó que “los estratos son las páginas del libro en el que leemos la historia de la tierra”, destacando que “se trata del afloramiento que a nivel mundial mejores condiciones reúne para estudiar uno de esos intervalos de tiempo, siendo esa excepcionalidad reconocida por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas para nombrarlo como ‘Estratotipo Global’".

‘Clavo Dorado’

Clavo Dorado que se coloco en la zona / Enrique Soler

El 9 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la ceremonia de colocación del Clavo Dorado en el lugar de relevancia mundial a nivel geológico, que marca el límite 'Hauteviriviense-Barremiense', convirtiéndose en el sexto lugar de España en obtener este reconocimiento científico internacional que sitúa a la Región de Murcia en un lugar destacado dentro del patrimonio geológico mundial.

Las capas de roca que afloran a lo largo del valle del Río Argos constituyen una de las sucesiones geológicas más completas y mejor conservadas del Cretácico Inferior

Las capas de roca que afloran a lo largo del valle del Río Argos constituyen una de las sucesiones geológicas más completas y mejor conservadas del Cretácico Inferior en la Cordillera Bética.

Cuando se descubrió en los años 90 del siglo pasado comenzó un camino arduo para posicionarlo y ha tenido que pasar un largo proceso en competición con otros lugares del mundo que también tenían evidencias científicas, pero no tan bien conservadas.

En el evento participaron representantes de los organismos internacionales que tuvieron a bien otorgar esta distinción, como la vicepresidenta de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), María Rose Petrizzo; la presidenta de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS), Elisabetta Erba, y representantes de la Subcomisión de Estratigrafía del Cretácico (SCS).