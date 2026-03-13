El Ayuntamiento de Los Alcázares suspende licencias para frenar la implantación de actividades contaminantes

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado en Pleno Extraordinario una serie de actuaciones urbanísticas y normativas con el objetivo de impedir la implantación en el municipio de actividades que puedan generar riesgos para el medio ambiente o para la salud pública.

El acuerdo, aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos de la corporación municipal, establece tres líneas principales de actuación para reforzar la protección del municipio frente a actividades potencialmente contaminantes.

En primer lugar, el Ayuntamiento impulsará la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal, con el fin de actualizar la regulación urbanística y garantizar que determinadas actividades potencialmente peligrosas o contaminantes deban situarse a una distancia mínima de los núcleos urbanos y cumplan condiciones más estrictas para su implantación.

En segundo lugar, el pleno ha acordado la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias de actividad y de obras para determinados usos con alta incidencia ambiental, entre ellos las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la gestión de residuos peligrosos, las instalaciones de incineración de residuos o determinadas actividades potencialmente contaminantes del suelo. Esta medida permitirá al Ayuntamiento disponer de margen temporal para estudiar y reformar la normativa urbanística vigente.

La tercera línea de actuación contempla la modificación de la Ordenanza municipal que regula la implantación de actividades en el término municipal, con el objetivo de reforzar los requisitos, distancias mínimas y condiciones que deberán cumplir aquellas actividades que puedan generar impactos ambientales o riesgos para la población.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha señalado que esta decisión responde al compromiso del Ayuntamiento con la defensa del interés general y la protección del entorno natural del municipio: “Con esta decisión damos un paso firme para proteger la salud de nuestros vecinos, nuestro municipio y el Mar Menor. Estamos utilizando todas las herramientas legales y urbanísticas a nuestro alcance para impedir que en Los Alcázares se instalen actividades que puedan generar contaminación o poner en riesgo nuestro entorno”.

El alcalde ha destacado además que la suspensión de licencias permitirá al Ayuntamiento trabajar con garantías en la actualización del planeamiento y de la normativa municipal, evitando que durante ese proceso puedan autorizarse proyectos que posteriormente resulten incompatibles con la nueva regulación.

“Queremos garantizar que el desarrollo económico del municipio sea compatible con la protección ambiental y con la calidad de vida de nuestros vecinos. Ese es el modelo de municipio por el que estamos trabajando”, concluye el alcalde alcazareño, Mario Pérez Cervera.