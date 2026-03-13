Hasta el próximo domingo, la pedanía caravaqueña de Archivel acoge la IX Feria del Cordero Segureño y la Ganadería Extensiva. En la zona de exposición, se dan cita cerca de un centenar de ejemplares de ovejas de la raza segureña, junto a dos muestras de cabra blanca celtibérica y murciano-granadina, ambas en peligro de extinción.

La Región de Murcia cuenta con cerca de 17.00 ejemplares de cordero segureño repartidos entre las ganaderías que trabajan con esta raza autóctona

La Región de Murcia cuenta con cerca de 17.00 ejemplares de cordero segureño repartidos entre las ganaderías que trabajan con esta raza autóctona característica de la Región y que cuenta con esta distinción de calidad.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, junto al secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater, participaban en la inauguración de esta feria, que se celebra en el paraje de La Muralla.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, cuenta con la colaboración de la Comunidad Autónoma, la IGP Cordero Segureño, organizaciones profesionales agrarias y diversas empresas colaboradoras.

Tiene como finalidad promover el consumo de este producto de calidad ligado a la cocina y a las tradiciones locales

La IX Feria del Cordero Segureño tiene como finalidad promover el consumo de este producto de calidad ligado a la cocina y a las tradiciones locales, poner en valor la ganadería extensiva como actividad esencial para el desarrollo rural y la preservación del patrimonio cultural, difundir la cultura rural mediante actividades formativas, lúdicas y gastronómicas.

El programa incluye visitas escolares con itinerarios guiados y talleres didácticos sobre bienestar animal y veterinaria, degustaciones de cordero segureño a la brasa y productos típicos, jornadas técnicas sobre manejo y sanidad animal, así como demostraciones de esquileo, cencerros y utensilios tradicionales.

La programación se completa con talleres artesanales de esparto, encaje de bolillos y elaboración de queso

La programación se completa con talleres artesanales de esparto, encaje de bolillos y elaboración de queso, actividades infantiles y familiares, música en directo, espectáculo de doma natural de caballo y la entrega de galardones en las categorías ‘Pastor del Año’, ‘Explotación Ganadera’ y ‘Joven Ganadero’.

El regidor caravaqueño puso de manifiesto que “la ganadería extensiva, la ganadería segureña, no solamente ofrece una carne extraordinaria, sino que nos ofrece una actividad socioeconómica y medioambiental impagable”, en este sentido destacó su apoyo “a los jóvenes que quieran incorporarse a este sector, ya que si el día de mañana nos quedamos sin ganadería extensiva, lo pagaremos todos, así como el medioambiente y nuestro campo”.

García también subrayó el enfoque que se le está dando a la feria con la visita de estudiantes, “para que conozcan en que consiste nuestro sector ganadero”.

Por su parte, González Zapater destacó la importancia de este encuentro para poner en valor una de las razas ganaderas más representativas del sureste español y el trabajo de los ganaderos que mantienen viva la ganadería extensiva en el noroeste de la Región.

“El cordero segureño es un producto de gran calidad, muy apreciado por su carne, que forma parte de nuestra tradición ganadera y gastronómica”, señaló el secretario general, quien también subrayó “el esfuerzo de los ganaderos por mantener una actividad esencial para el desarrollo del medio rural”.

Zapater recordó además que la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero Segureño contribuye a garantizar la calidad del producto y a reforzar su posicionamiento en los mercados, al tiempo que ayuda a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Descenso de cabezas de ganado

Zona de exposición / Enrique Soler

El número de cabezas de ganado desciende un 10% en el último año en la Comarca del Noroeste. Una cifra que ha ido en descenso en los últimos años, donde se han perdido más del 35%. Actualmente, se cifran en torno a unas 40.000 cabezas las que están censadas en la comarca. El principal motivo la falta de relevo generacional, así como los últimos años de sequía que también han provocado que se cierren importantes ganaderías de la zona.

Programa

Inauguración de la Feria del Cordero Segureño / Enrique Soler

Sábado 14 de marzo

-9.00 horas. Apertura del recinto ferial.

-12.00 horas. Inauguración oficial de la feria y apertura del recinto con muestras de ganado autóctono de raza segureña, montesina y cabra blanca celtibérica.

Talleres de esparto, bolillos, trabajo de la lana, esquileo y cencerro.

Juegos infantiles y colchonetas.

-12.30 horas. Visita guiada de autoridades al recinto ganadero.

-14.00 horas. Degustación de cordero segureño y productos del terreno.

-16.00 horas. Música en directo con la Orquesta La Movida Electric Band.

-20.00 horas. Actuación de DJs.

Domingo 15 de marzo

-9.00 horas. Apertura del recinto ferial.

-12.00 horas. Entrega de premios y galardones de los concursos y nombramientos a ganaderos y explotaciones del año.

-13.00 horas. Espectáculo de doma natural a cargo de José Muñoz Ruiz ‘El Patilla’.

-14.30 horas. Arroz popular.

-15.30 horas. Retirada del ganado.

-16.00 horas. Cierre del recinto.