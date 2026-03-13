Gastronomía
Alcantarilla en Conserva: cuatro días de gastronomía, showcookings y cultura
El evento reunirá a chefs, productores y artistas del 19 al 22 de marzo con degustaciones y actividades en el Parque del Acueducto
Alcantarilla vuelve a rendir homenaje a uno de los pilares de su historia y su identidad con las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’, una cita que combina gastronomía, tradición y cultura contemporánea para poner en valor el legado conservero del municipio.
Del 19 al 22 de marzo, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para cocineros, baristas, productores y expertos gastronómicos, que compartirán protagonismo con una amplia programación cultural que incluye exposiciones, música, circo urbano, grafiti, talleres creativos, encuentros con chefs y una mesa redonda dedicada a la tradición conservera.
Grandes figuras de la gastronomía
Entre las propuestas gastronómicas destacan varios showcookings y talleres culinarios. La chef María Gómez, del restaurante con una Estrella Michelin Magoga, protagonizará una demostración de cocina, mientras que Freddy Salmerón, del restaurante OXOX 131, ofrecerá un taller de cocina en familia. También habrá un taller-degustación de café con José García ‘El Alquimista’, una sesión de artesanía dulce con Teresa Vivancos y un taller de fermentación impartido por Mayte Marín, de Brava Kombucha, centrado en el reaprovechamiento de frutas y verduras.
Las jornadas reunirán a chefs como María Gómez (Magoga), Freddy Salmerón (OXOX 131), Rodi Fernández (La Cavalica) o Manolo Castro (La Trastienda)
El Parque del Acueducto será durante todo el fin de semana el epicentro gastronómico del evento, con un espacio de degustación formado por once casetas en las que participarán chefs y establecimientos de la zona. Entre ellos figuran Rodi Fernández, de La Cavalica; Manolo Castro, de La Trastienda; y Alejandro Medina, del restaurante La Paz, además de locales como Parlamento Andaluz, Restaurante Antonio, Mondo Napoli, Jamón Suprem y un foodtruck de Estrella de Levante.
Actividades culturales
La gastronomía se combinará con una programación cultural paralela que incluye dos exposiciones dedicadas al papel de las mujeres en las fábricas de conservas, conferencias, música en directo, circo urbano a cargo de la compañía D’clic y la creación en directo de un mural participativo elaborado con latas de conserva. También se celebrarán talleres de fotografía, collage e instrumentos reciclados, así como encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la historia conservera de Alcantarilla y las familias vinculadas a esta industria.
Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Alcantarilla, en colaboración con el Gobierno regional y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), dentro de la marca 1001 Sabores Región de Murcia, con el objetivo de reivindicar el patrimonio gastronómico y cultural ligado a la tradición conservera del municipio.
Programa de Alcantarilla en Conserva
JUEVES 19 DE MARZO
- Mesa redonda ‘Familias conserveras, Ayer, Hoy, Siempre’.- 18:00 horas en la Plaza Cayitas.
- Inauguración exposición ‘Voces, mujeres en las fábricas de conserva’ y ‘Voces, la vida en un collage’.- 19:30 horas en el Archivo Histórico Municipal (Casa Cayitas)
VIERNES 20
Laboratorio de conservas. Encuentro gastronómico con chefs (Centro de Participación Ciudadana):
09:30 horas: Taller-degustación El Alquimista by José Barista, ‘Café experience’
11:00 horas: Showcooking María Gómez de Restaurante Magoga
12:30 horas: Taller-degustación Teresa Vivancos ‘Artesanía dulce’
- Espacio gastronómico CON-FUSIÓN (Parque del Acueducto).- De 12:00 a 19:00 horas con MÚSICA ENLATADA, DJ Javi Ródenas
- Conferencia Fotolateras ‘Ciudades enlatadas’.- 17:30 horas, Centro de Participación Ciudadana
- Circo Urbano. ‘Latas’ con la Compañía D´click.- 19:00 horas, Auditorio Parque del Acueducto
SÁBADO 21
- Mural grafiti con latas, con la compañía #darlalata.- 11:00 horas, Plaza de la Constitución
- Tallerde fotografía estenopeica. Fotolateras.- 10:00 horas, Centro de Participación Ciudadana
- Territorio Alcantarilla. Encuentro gastronómico con chefs locales.- De 12:00 a14:00 horas, Parque del Acueducto
- Visita guiada exposiciones.- 12:00 horas, Archivo Histórico Municipal
- Espacio gastronómico CON-FUSIÓN (Parque del Acueducto).- De 12:00 a 19:00 horas con MÚSICA ENLATADA, DJ Javi Ródenas
- Taller de instrumentos reciclados. #darlalata.- 16:00 horas, Plaza Anastasio Martínez Valcarcel
- Taller de cocina en familia - Freddy Salmerón ‘Dulces conservas’.- 17:00 horas, Parque del Acueducto
- Taller degustación Brava Kombucha: ‘Cómo reaprovechar frutas y verduras a través de la fermentación’.- 18:00 horas, Parque del Acueducto
DOMINGO 21
- Tallerde fotografía estenopeica. Fotolateras.- 10:00 horas, Centro de Participación Ciudadana
- Taller collage ‘Arte enlatado’ con Collageando Murcia.- 11:00 horas, Centro de Participación Ciudadana
- Visita guiada exposiciones.- 11:30 horas, Archivo Histórico Municipal
- Clausura – ‘Con-Aperitivo’.- 13:00 horas, Plaza Escultor Anastasio Martinez Valcárcel
