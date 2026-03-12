Sanitarios de Águilas se concentran tras la agresión a una enfermera y reclaman respeto para el personal

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud Águilas Norte para mostrar su rechazo a las agresiones contra el personal sanitario. La convocatoria se produce tras la agresión sufrida por una enfermera la pasada semana en este mismo servicio.

Durante el acto, los sanitarios reclamaron respeto para quienes trabajan en la atención y el cuidado de los pacientes, en una concentración que coincidió además con la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.

En el acto también estuvieron presentes miembros del equipo de Gobierno municipal, entre ellos el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y la concejala de Sanidad, Rosalía Casado, que quisieron trasladar su apoyo a los trabajadores del sistema sanitario.

Protesta contra las agresiones a sanitarios en Águilas / L.O.

La directora de Enfermería del Área III y responsable de agresiones de la gerencia, Remedios Gómez Sánchez, explicó que el objetivo de la concentración es “visibilizar la situación que viven los profesionales”. En este sentido, señaló que “hemos querido manifestarnos en contra de las agresiones no solo al personal sanitario, sino a todos aquellos que cuidan de quienes necesitan cuidados; lo único que pedimos es que nos cuiden para que nosotros podamos cuidar”.

Gómez Sánchez recordó que las agresiones, tanto verbales como físicas, siguen siendo una realidad preocupante en el sistema sanitario. Según detalló, “durante el pasado año se registraron 673 agresiones en el Servicio Murciano de Salud, mientras que 63 de ellas se produjeron en el área sanitaria a la que pertenece Águilas”. En su opinión, “son muchas agresiones, en ocasiones en situaciones de gran ansiedad propias de las urgencias, pero eso no da pie a que se maltrate a quien te está cuidando”.

Sobre la agresión sufrida por la enfermera, la coordinadora del SUAP de Águilas, Sonia Vaca, explicó que los hechos se produjeron en cuestión de segundos. “Era un paciente muy agresivo que quería ser atendido inmediatamente; bastaron unos segundos para que agrediera físicamente a la compañera, que estaba cumpliendo con su trabajo”, señaló.

Durante la concentración, los sanitarios insistieron en la necesidad de seguir trabajando en la concienciación social para evitar este tipo de situaciones. “Entendemos que los pacientes y sus familiares llegan con mucha ansiedad, pero pedimos respeto. Solo así podremos seguir cuidando de quienes más lo necesitan”, concluyeron.