El alcalde de Lorca reclama al Gobierno central que abra un proceso de diálogo sobre las Zonas de Flujo Preferente

"Es una victoria social de especial relevancia, y con un carácter simbólico muy importante. Ahora contamos con un aliado más y eso refuerza nuestras reivindicaciones". Así se refería el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, este jueves a la moción aprobada en la Asamblea Regional a propuesta del Partido Popular para reclamar al Gobierno central la anulación del proceso iniciado en 2020 con el objetivo de revisar –y ampliar– las Zonas de Flujo Preferente en diversos puntos de la geografía española.

Una ampliación que, en el caso de Lorca, podría superar las 3.500 hectáreas de terreno. "Existe un consenso prácticamente unánime de que las cosas no se han hecho bien, y en vez de rectificar, se han empeñado en seguir adelante, una obcecación que empeora la situación e indigna aún más si cabe a los damnificados", apuntaba el regidor. En este sentido, Gil Jódar aprovechaba para recordar la multitudinaria reunión mantenida entre los servicios municipales y cerca de medio millar de afectados el pasado mes de octubre.

Reunión con los afectados por las ZFP. / Daniel Navarro

"La indignación va en aumento. Nosotros hemos tenido claro desde el primer momento que así no se pueden hacer las cosas y como alcalde de Lorca apelo a la sensibilidad el Gobierno central, del Ministerio de Transición Ecológica y también de la Confederación Hidrográfica del Segura para que reflexionen sobre lo que están haciendo, suspendan el procedimiento y anulen los mapas que están sobre la mesa", declaraba Gil Jódar.

Proceso dialogado

"Hemos comprobado que se han impuesto como zonas de flujo preferente lugares en los que jamás se han registrado problemas de relevancia incluso cuando hemos sufrido inundaciones. Es por ello que considero necesario que este proceso se detenga", sumaba el regidor, que apelaba al diálogo entre el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica de Segura, el Ayuntamiento y los vecinos. "El proceso carece de transparencia y hay muchos damnificados que debido al oscurantismo con el que se está actuando por parte del Gobierno central, ni siquiera saben todavía que no pueden poner ni un ladrillo ni hacer nada en sus terrenos", terminaba Fulgencio Gil.