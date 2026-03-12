Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

La Comunidad destinará 2,6 millones para mantener los centros sanitarios del área de Lorca

El Consejo de Gobierno aprueba un gasto que permitirá sacar a licitación el mantenimiento durante un mínimo de dos años

Imagen de archivo del centro de salud de San Diego, en Lorca.

Imagen de archivo del centro de salud de San Diego, en Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Mantener los centros sanitarios del Área III de Salud supondrá –como mínimo– un gasto de 2,6 millones. Y es que, en su última sesión, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobaba a propuesta del consejero de Salud la realización de un gasto de 2.603.935 para contratar el servicio de mantenimiento integral de los edificios, instalaciones, mobiliario y equipos de salud ubicados en los municipios de Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana.

Así, esta cantidad será la que contemple el contrato público que se iniciará con el objeto de mantener de forma integral los edificios, instalaciones, mobiliario y equipos de los centros sanitarios del Área III de Salud-Lorca, por un periodo de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de tres años. "La finalidad es mantener una óptima calidad con el objetivo de que estén operativos el mayor tiempo posible. Para ello, es necesario contratar los recursos técnicos y humanos con la adecuada formación especializada", significaban al respecto fuentes autonómicas.

Una ambulancia del 112 entrando en el recinto del Hospital Rafael Méndez.

Una ambulancia del 112 entrando en el recinto del Hospital Rafael Méndez. / P. Wals

En concreto, el adjudicatario del servicio asumirá el arreglo de las averías que se produzcan en los locales y dependencias de los centros sanitarios, incluyendo las reparaciones de carpintería, albañilería o pintura, limpieza de pintadas en fachadas, cubiertas, aislamientos, revestimientos, así como reparación de puertas y cerraduras.

Servicios auxiliares

También recoge el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, así como de los grupos electrógenos; el mantenimiento de las instalaciones de producción de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria, y control del sistema de tratamiento de agua. Asimismo, el contrato se extiende a las instalaciones de protección y lucha contra incendios y, por tanto, a las centrales de control, alarmas y señalización.

A nivel general, el contrato de mantenimiento comprende al hospital Rafael Méndez, el Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima, 10 centros de salud, 27 consultorios, cuatro Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y dos unidades de emergencias médicas, entre otros centros.

