Caravaca invierte 124.000 euros para seguir mejorando espacios sociales, deportivos y de ocio en pedanías

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa desarrollando actuaciones para mejorar los servicios e infraestructuras en las pedanías del municipio. En total, se están ejecutando proyectos por valor de 123.735 euros, financiados a través de las subvenciones de la estrategia regional contra la despoblación, destinadas a reforzar la calidad de vida en los núcleos rurales.

Las actuaciones se distribuyen en siete pedanías e incluyen la remodelación de las antiguas escuelas en Benablón y Navares, la mejora de instalaciones deportivas al aire libre en Archivel, Navares y Los Prados y la instalación de aparatos de ejercicio biosaludable en parques de Archivel, Barranda, Caneja y El Moralejo. Estos proyectos buscan mejorar los servicios públicos y generar nuevos espacios de convivencia, ocio y actividad física para los vecinos.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, han visitado las obras que se están ejecutando en las pedanías de Navares y Benablón. Durante la visita, el alcalde ha destacado que “con estas actuaciones continuamos mejorando los recursos y servicios para ponerlos al servicio de los vecinos y vecinas, dando además dinamismo a las asociaciones y colectivos que existen en las pedanías”.

Por su parte, Francisco Abril ha señalado que estas inversiones se enmarcan en una estrategia regional puesta en marcha hace cuatro años para mejorar la calidad de vida en zonas rurales, que ya ha permitido materializar otras iniciativas como la instalación de cajeros automáticos, un servicio de transporte a demanda y la mejora de infraestructuras públicas”.

Actuaciones en Navares y Benablón

Intervención en la antigua escuela unitaria de Navares / Enrique Soler

Dentro de esta línea de actuación, se están llevando a cabo las obras de remodelación de las antiguas escuelas de Benablón y Navares, con un presupuesto inicial de 48.015 euros en cada proyecto y un plazo de ejecución de dos meses.

Visita a las obras en la pedanía de Navares / Enrique Soler

En Benablón, el proyecto contempla la recuperación de espacios actualmente en desuso del antiguo edificio escolar. Los trabajos se centran en la reparación de deterioros existentes y en la adecuación del interior para crear un espacio social digno y funcional, destinado a actividades de convivencia y dinamización vecinal.

Por su parte, en Navares se está rehabilitando el inmueble municipal de las antiguas escuelas para habilitar en planta baja un espacio destinado a personas mayores y a la asociación de mujeres, equipado con cocina. Además, en la primera planta se reorganizarán los espacios para el centro de lectura y actividades culturales y sociales.

A estas actuaciones se suman las mejoras en instalaciones deportivas al aire libre en las pedanías de Archivel, Navares y Los Prados, con una inversión de 48.350 euros, así como la instalación de aparatos biosaludables en los parques de Archivel, Barranda, Caneja y El Moralejo, con un presupuesto de 27.310 euros, destinados especialmente a fomentar la actividad física entre las personas mayores.

Lucha contra la despoblación

Estas inversiones forman parte de la última convocatoria de subvenciones concedidas a distintos consistorios por la Dirección General de Administración Local para favorecer la permanencia de la población en el medio rural, mediante la mejora de infraestructuras públicas y espacios de convivencia que contribuyan a fortalecer la vida social y comunitaria.

Son beneficiarios de estas ayudas los ocho municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes y los siete que han perdido habitantes en la última década: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva. Las subvenciones de los dos últimos ejercicios ascendieron a más de 1,4 millones de euros.