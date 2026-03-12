Caravaca avanza en el proceso para poder acoger el centro de microchips de la Región de Murcia tras superar la primera fase

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha sido informado de que el municipio se encuentra entre los ocho que han superado la primera fase del proceso de selección, de los 25 que se presentaron, para la posible implantación de la sede del Centro de Microchips de la Región de Murcia, una empresa público privada de altas prestaciones vinculada al ámbito de la ciberseguridad.

Se trata de una iniciativa tecnológica impulsada por la empresa Quantix Edge Security, que contempla una inversión cercana a los 40 millones de euros y la creación de hasta 450 empleos entre directos e indirectos, de los cuales unos 250 serán puestos de trabajo directos altamente cualificados en ámbitos como la ingeniería, la microelectrónica o la ciberseguridad.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha valorado muy positivamente que el municipio continúe en el proceso de selección, destacando el trabajo realizado durante los últimos meses y apelando a la prudencia mientras continúa el procedimiento.

“Desde el primer momento fuimos conscientes de que esto supone una gran oportunidad para Caravaca, que no se podía dejar pasar, y por eso nos pusimos a trabajar con seriedad para presentar una candidatura sólida. Hemos querido ser prudentes y lo vamos a seguir siendo porque somos conscientes de que existe una alta competencia entre municipios”, ha señalado el alcalde.

José Francisco García ha añadido que “al mismo tiempo sabemos que la propuesta que hemos presentado es fuerte y bien fundamentada, fruto del trabajo realizado y de la planificación previa que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en materia de suelo y desarrollo industrial”.

El alcalde ha remarcado, además, que “el equipo de Gobierno tiene claro que debe aprovechar cualquier proyecto o iniciativa que pueda suponer progreso para el municipio”. “Nuestro compromiso es no dejar pasar ninguna oportunidad que pueda traducirse en desarrollo económico, generación de empleo cualificado y nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y empresas”, ha afirmado.

Mercado del Ganado en Cavila

Las instalaciones se han estado usando como Feria de muestras / Enrique Soler

La candidatura presentada por el Ayuntamiento plantea como ubicación idónea la parcela de 40 mil metros cuadrados situada en el entorno del Polígono Industrial Cavila, concretamente en la zona del antiguo mercado de ganado del recinto ferial Venta Cavila, un espacio con buenas condiciones de accesibilidad y altas posibilidades para el desarrollo de infraestructuras industriales y tecnológicas.

Para que hoy sea posible esta opción, el Consistorio inició en 2020 los trámites administrativos y urbanísticos necesarios, culminando el proceso de desafectación del antiguo mercado de ganado de Venta Cavila, una instalación que llevaba décadas prácticamente sin actividad y que presentaba un progresivo deterioro. Esta actuación permitió transformar su naturaleza jurídica, pasando de bien de dominio público a bien patrimonial, además de posibilitar la segregación de la parcela y su futura ordenación. El objetivo municipal ha sido disponer de suelo público preparado para atraer inversiones estratégicas generadoras de empleo. Gracias a este trabajo previo de planificación urbanística, Caravaca puede concurrir actualmente con una propuesta competitiva en procesos como el del centro tecnológico de microchips.

Centro de diseño de chips securizados

El proyecto impulsado por Quantix Edge Security tiene como finalidad desarrollar en la Región de Murcia un centro de diseño de chips securizados, orientados a sectores estratégicos como el Internet de las Cosas (IoT), la automoción o la protección de infraestructuras críticas. Las estimaciones apuntan a que la iniciativa podría generar un impacto económico cercano a los 793 millones de euros en cinco años en la Región.

Tras analizar las 25 candidaturas presentadas por municipios y entidades privadas, la compañía ha seleccionado ocho emplazamientos que continúan en el proceso: Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Jumilla y Murcia. En las próximas semanas se iniciará una segunda fase de análisis técnico más detallado en la que se evaluará en profundidad la viabilidad de las ubicaciones finalistas, atendiendo a aspectos como la disponibilidad efectiva de suelo, la capacidad operativa inmediata, la escalabilidad futura y las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad y funcionamiento de un proyecto de estas características.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha mostrado su compromiso de continuar trabajando y colaborando en esta nueva etapa del procedimiento, manteniendo una actitud de prudencia, pero también de firme apuesta por aquellas iniciativas que puedan contribuir al posicionamiento del municipio en el ámbito tecnológico y a la generación de oportunidades para empresas y jóvenes.