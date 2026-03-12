Salud
El Ayuntamiento de Lorca estudia medidas para paliar el "grave colapso" del Rafael Méndez
El PSOE reclama más autobuses y aparcamientos que permitan descongestionar el recinto
Entre las medidas propuestas figura la lanzadera al Artés Carrasco, suprimida durante el anterior mandato socialista
El Ayuntamiento de Lorca estudia "la mejor solución posible" al problema de saturación que, día a día, se experimenta en las inmediaciones del hospital Rafael Méndez. Fuentes municipales así lo indicaban este jueves en respuesta a una comparecencia de José Ángel Ponce, viceportavoz del PSOE, que reiteraba las quejas de su grupo político ante el "grave colapso" del centro hospitalario de referencia del Área III de Salud.
"Aparcar en el hospital Rafael Méndez de Lorca es completamente imposible. Ninguno de los aparcamientos da para más. Esto es un problema gravísimo que hay que solucionar ya. Esto no se puede soportar", señalaba el también edil en el Consistorio, quien afirmaba que hasta el parking privado situado a la entrada del recinto ha agotado su capacidad. Según explicaba Ponce Díaz, la saturación habría llegado a tal punto que muchos trabajadores del hospital y numerosos pacientes se ven obligados a dejar sus vehículos a gran distancia para poder acudir a su puesto de trabajo o a sus citas médicas. "Se está dando el caso ya de que tanto los trabajadores como muchos pacientes están teniendo que aparcar en el Artés Carrasco o incluso en el tanatorio cercano para poder llegar al hospital. Esto es una vergüenza", sentenciaba.
En relación con este asunto, el socialista apuntaba que, durante el mandato anterior –liderado por Diego José Mateos– se habilitaron 95 nuevas plazas de estacionamiento mediante el acondicionamiento de solares municipales y la reordenación de calles del entorno del hospital. "Nosotros demostramos que con voluntad política se podía avanzar; el PP demuestra cada día que su prioridad no es el bienestar de los usuarios del hospital", afirmaba.
Plan de choque
Por lo que respecta a las posibles soluciones para una problemática en aumento, José Ángel Ponce reclamaba un plan de choque que permita ampliar de forma definitiva el estacionamiento del centro sanitario. "La solución definitiva pasa por que el Gobierno regional construya un parking en varias plantas dimensionado a las necesidades reales de Lorca y de toda su comarca", apuntaba, a la vez que reclamaba al Gobierno local la habilitación de nuevos terrenos municipales para aparcamiento gratuito y señalizado, la ampliación de la frecuencia del transporte urbano hasta el hospital, así como la recuperación del autobús lanzadera desde el Artés Carrasco.
Precisamente al respecto de este último punto se generaba el mayor desencuentro entre PSOE y PP, puesto que fueron los primeros los que eliminaron tal servicio tras su puesta en marcha, un año antes, por parte de los segundos. "Ahora reclaman recuperar el autobús lanzadera desde el Artés Carrasco cuando fueron ellos mismos quienes lo eliminaron de forma unilateral nada más llegar al gobierno municipal. Un servicio que había sido puesto en marcha por el Partido Popular en 2018, que funcionaba y que estaba ayudando a aliviar los problemas de aparcamiento del hospital. Hoy exigen lo que ellos mismos suprimieron", apuntaban fuentes municipales, que invitaban al PSOE a "asumir su responsabilidad y explicar por qué eliminaron soluciones que estaban funcionando y por qué aseguraron a los lorquinos que el problema estaba resuelto cuando no lo estaba".
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix