Los Alcázares desembarca en Albacete con las Incursiones Berberiscas

Las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares siguen conquistando territorios. El próximo sábado, 14 de marzo, el centro de Albacete se convertirá en el escenario perfecto para adentrarse en el 25 aniversario del evento histórico por excelencia del municipio, en una acción promocional que incluirá recreaciones, juegos medievales, degustaciones y un sorteo para pernoctar en la localidad y vivirlo en primera persona.

La historia y la leyenda tomarán las calles a las 11:00 horas con el espectacular desembarco de cristianos y berberiscos en el Museo de la Cuchillería. Tras la recepción oficial por parte de la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, a los ediles de Turismo y Festejos, María José Díaz y José Carlos Castejón, junto al presidente de las Incursiones Berberiscas, José Luis Jiménez, el estruendo y la música guiarán un pasacalles triunfal hasta la Plaza de la Constitución. Allí, el corazón de la ciudad se convertirá en un escaparate vivo para descubrir la singularidad de una Semana Santa que rompe moldes y sorprende por su carácter único.

Una jaima mora y una cristiana se instalarán en este espacio, junto a un zoco, para simular el ambiente festero que se vivirá del 2 al 5 de abril en Los Alcázares. Además de recrear actos como el desembarco o el parlamento, los más pequeños podrán formar parte de esta experiencia participando en talleres y juegos medievales infantiles.

Quienes se acerquen hasta la Plaza de la Constitución también podrán conseguir merchandising exclusivo y hacerse una foto en el photocall, además de participar en un sorteo para conseguir una noche de hotel en Los Alcázares y poder descubrir cómo se viven las Incursiones Berberiscas en el municipio.

No faltarán las degustaciones: a las 13:00 horas los albaceteños podrán saborear las tradicionales marineras y pasteles de carne, y a las 15:30 unos bollos con piruletas de chocolate.

Una Semana Santa diferente e histórica

Las Incursiones Berberiscas son una de las citas más destacadas del calendario de Los Alcázares, que invita a viajar en el tiempo y conectar con su historia. Del 2 al 5 de abril, se espera que más de 200.000 visitantes se acerquen al municipio para disfrutar de espectáculos callejeros y representaciones teatrales que recrearán el pasado medieval de la localidad marmenorense. Además de las recreaciones históricas, se instalará un gran Mercado Medieval a lo largo de un kilómetro y medio, con más de 200 puestos en los que se podrán comprar productos artesanos, perfumes, antigüedades, cerámicas o joyas. Será una experiencia para vivir una Semana Santa diferente que conectará con los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando los antepasados de Los Alcázares vivían bajo la amenaza de la piratería berberisca.

“Queremos que los vecinos de Albacete sientan un pequeño adelanto de la magia que envuelve a Los Alcázares cada Semana Santa, en un año especialmente emocionante por el 25 aniversario; una cifra que consolida a las Incursiones Berberiscas como un referente donde la historia, el Mar Menor y la fiesta se funden en una experiencia que nadie debería perderse", ha indicado la concejala de Turismo, María José Díaz Aragón.

“Seguimos apostando por impulsar iniciativas que permitan difundir, fortalecer y consolidar las Incursiones Berberiscas como una de las celebraciones más importantes de nuestro municipio, acercándolas cada vez a más visitantes”, ha apuntado José Carlos Castejón, concejal de Festejos, recordando que “el 25 aniversario es una oportunidad para conocer aún más el valor de nuestra historia y tradiciones”.

Por su parte, la concejala de Turismo de Albacete, Rosa González de la Aleja, ha puesto en valor la importancia que tiene para la localidad acoger esta acción promocional, que conecta con la línea de trabajo que mantiene el consistorio albaceteño para impulsar su ‘Marca Albacete’ por diferentes ciudades del país.

La acción se enmarca dentro del eje ‘El mar que inspira’, uno de los pilares del Plan de Marketing Turístico 2025–2027 para posicionar Los Alcázares en el mapa global bajo el lema ‘Un mar abierto a cada estación’. El proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU, y enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos.