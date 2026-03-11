Un meteorito de más de 600 kilos y un planetario gigante, novedades de la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión

Feria de Minerales y Fósiles de La Unión incorporará este año varias novedades destacadas, entre ellas la exhibición de un espectacular meteorito procedente de la región argentina de Campo de Cielo y la instalación de un planetario de gran formato que ofrecerá una experiencia inmersiva a los visitantes. El evento se celebrará del 2 al 4 de abril en el Pabellón Polideportivo Ramón Solano.

El meteorito, originado hace unos 4.000 años tras una lluvia de fragmentos procedentes del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, fue hallado en torno al año 1800 y está considerado el mayor que se conserva en España. Según explicó el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (FAEPU), Carlos Bernabé, se trata de una pieza de gran valor científico por su composición de níquel y hierro puro nativo, sin mezcla con otros elementos. "Su enorme peso (más de 600 kilos) se debe no solo a su tamaño, sino también a su elevada densidad, muy superior a la de los materiales existentes en la Tierra", señaló.

Otra de las principales atracciones será un planetario de 36 metros, en cuyo interior se proyectarán mediante vídeos y láseres imágenes realistas de estrellas, planetas y otros objetos celestes bajo su cúpula.

Cuarzos y fluoritas procedentes de Asia

En el apartado mineralógico, la feria contará con piezas de gran interés internacional. Entre ellas destacan baritas procedentes de La Unión, consideradas de las más apreciadas y de mayor calidad del mundo, además de 'smoky quartz' de Japón muy poco comunes, fluoritas con zonas de color de Yindu (China) y cuarzos lemurianos y parisitas de Colombia de extrema rareza.

El área dedicada a los fósiles incluirá la reproducción de un lince hallado en el yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla. Según explicó Bernabé, el ejemplar data de hace aproximadamente un millón de años y presenta ADN de la Región de Murcia, lo que lo convierte en una pieza singular.

En la muestra se expondrá la reproducción de un lince hallado en el yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla

La feria se ha incorporado además al programa ‘Retos UPCT’, lo que permitirá medir con el respaldo de la Universidad Politécnica de Cartagena datos como el número de visitantes y la repercusión económica del evento. Bernabé recordó que la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión está considerada la más importante de España y la tercera de Europa, tras las de Sainte-Marie-aux-Mines (Francia) y Berlín (Alemania).

Un cartel ligado al pasado minero de La Unión

La presentación del evento tuvo lugar en el Palacio de Aguirre de Cartagena en una rueda de prensa en la que participaron Bernabé, el alcalde de La Unión Joaquín Zapata, el director general de Impulso al Comercio de la Comunidad Autónoma Rafael Gómez y el artista unionense Esteban Bernal, autor del cartel y asesor artístico de la feria.

Bernal explicó que la imagen del cartel representa una geoda de cuarzo amatista con una apertura central que simboliza la entrada a una mina.

Por su parte, Rafael Gómez reiteró el compromiso del Gobierno regional con el evento para que continúe creciendo. Según indicó, la feria tiene un doble valor: divulgativo, al acercar al público el mundo de los minerales y fósiles, y económico, por el impacto que genera en el municipio.

El alcalde Joaquín Zapata cerró el acto destacando la relevancia del evento para la localidad. "La Unión es un municipio flamenco y minero, y esta feria lo demuestra. Junto al Festival Internacional del Cante de las Minas y las celebraciones religiosas, es uno de los principales acontecimientos que se celebran en el municipio", afirmó.

Horario

La feria abrirá en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, salvo el sábado, cuando se clausurará a las 20:00 horas. La entrada será gratuita y se habilitará un aparcamiento gratuito y señalizado a escasos metros del pabellón.

Noticias relacionadas

En la presentación también estuvieron presentes el director técnico de la feria, Eliecer Pérez; el secretario de FAEPU, Mariano Miranda; los presidentes de las asociaciones de hosteleros y del comercio minorista de La Unión, Tomás Conesa y Estanislao Martínez, respectivamente; la segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Teresa López; y el concejal de Urbanismo, Ginés Guzmán.