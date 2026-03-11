Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorca se une a los actos en homenaje a las víctimas del terrorismo

La Plaza del Caño acogía el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento a propuesta de la FEMP

Fulgencio Gil, alcalde de la ciudad, presidía el acto.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

En conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Lorca acogía este miércoles un minuto de silencio. Un homenaje que organizaba el Ayuntamiento a partir de la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de rendir homenaje "a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista y mostrar el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía con sus familias".

Fulgencio Gil, alcalde del municipio así lo indicaba, a la vez que recordaba: "este acto institucional coincide con el 22º aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el mayor ataque terrorista perpetrado en España y en Europa, en el que 192 personas perdieron la vida y cerca de 2.000 resultaron heridas. Cada año, esta fecha se convierte en una jornada de memoria y homenaje a todas las víctimas del terrorismo".

La Plaza del Caño era el lugar escogido para el homenaje.

En este sentido, el primer edil destacaba la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, especialmente desde las administraciones locales. "Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron el terrorismo. Este minuto de silencio es un gesto sencillo, pero profundamente significativo, que nos permite mantener viva la memoria de quienes sufrieron la barbarie terrorista y reafirmar la defensa de los valores de libertad, convivencia y democracia frente a cualquier forma de violencia", significaba Gil Jódar.

