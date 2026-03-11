Los catamaranes voladores regresan al Mar Menor: Los Alcázares es la capital de la vela esta semana con el Gran Premio ETF26 Series

El calendario de deporte náutico de Los Alcázares vive esta semana una de sus citas más llamativas con el Gran Premio Mar Menor de ETF26 Series, primera de las cinco etapas que componen este circuito internacional de vela y que se disputará hasta octubre. La competición se celebrará desde este miércoles y hasta el sábado 14 de marzo en aguas del Mar Menor, frente al Paseo Marítimo del municipio.

La prueba reúne a seis catamaranes "voladores", embarcaciones de alta competición capaces de alcanzar hasta 35 nudos. Cada equipo cuenta con entre tres y cuatro tripulantes, y en esta ocasión participan barcos procedentes de Canadá, Francia y Reino Unido, lo que permitirá seguir la regata también desde tierra como un espectáculo visual que, según los organizadores, será "inigualable".

Horarios de la competición

Las salidas al mar están previstas para el miércoles a las 14:30 horas, jueves y viernes a las 12:00, y el sábado a las 11:00, jornada en la que se celebrará la última cita del Gran Premio. Tras su paso por Los Alcázares, el circuito continuará en Italia y Francia.

El concejal de Deportes, Jesús Ramón Alcaraz, ha destacado que se trata de "un evento perfecto para visibilizar el potencial del municipio como sede del deporte náutico internacional".

Seis equipos de Canadá, Francia y Reino Unido abren la primera de cinco etapas del circuito internacional

La competición se enmarca en el proyecto ‘Siente el Mar Menor’ y se integra en la Estrategia Turística 2025-2027 ‘Un mar abierto a cada estación’, dentro del eje ‘El mar que activa’, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos Next Generation EU.

Toda la información sobre esta y otras pruebas puede consultarse en www.sienteelmarmenor.com, así como en sus perfiles de Facebook e Instagram.