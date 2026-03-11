El Ayuntamiento de Caravaca crea una nueva plaza en el casco antiguo

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está ejecutando las obras de creación de una nueva plaza pública en el casco histórico de la ciudad, un espacio que quedará conectado con Los Huertos del Vicario, la calle Nueva y el callejón Frías. La actuación, con un presupuesto de 116.820 euros, se está desarrollando sobre el solar que ocupaba una vivienda, permitiendo recuperar este enclave para el uso público y ampliar los espacios verdes y de encuentro en el centro histórico.

El alcalde, José Francisco García, junto a la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, y los técnicos municipales Ramón Giménez y José Manuel Alcázar, ha visitado el desarrollo de los trabajos, que se enmarcan en las actuaciones de embellecimiento y puesta en valor del casco histórico.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que “esta nueva plaza supondrá una prolongación natural de Los Huertos del Vicario, uno de los espacios verdes más singulares creados en el corazón del casco histórico, contribuyendo a generar un itinerario urbano más atractivo, accesible y habitable para vecinos y visitantes”. José Francisco García ha subrayado además que “seguimos avanzando en la recuperación de espacios degradados para transformarlos en lugares de convivencia que refuerzan el atractivo patrimonial y turístico de Caravaca, dentro de la estrategia de revitalización del casco histórico”.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 116.820 euros, de los cuales 90.250 euros están financiados con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, mientras que los 26.561 euros restantes proceden del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante el Plan de Obras y Servicios.

Nuevo espacio

La nueva plaza quedará configurada con dos espacios diferenciados. Por un lado, se habilitará una zona de juegos infantiles, incorporada al proyecto atendiendo a las sugerencias realizadas por los vecinos de la zona. Por otro, se creará un área destinada al encuentro y descanso de residentes y visitantes, con un diseño integrado en el entorno histórico y pensado para reforzar la calidad urbana del barrio.

Desde el punto de vista arquitectónico, la actuación define un espacio público de carácter ornamental, delimitado mediante materiales nobles, elementos tradicionales y una composición simétrica organizada en torno a un eje central. El pavimento alternará losas de barro cocido con empedrado de canto rodado, una combinación que aportará una marcada identidad visual al conjunto, siguiendo un estilo similar al empleado en la Plaza de los Armaos, situada en el acceso al Castillo de Caravaca. Esta composición rinde homenaje a los espacios urbanos históricos del ámbito mediterráneo, integrándose de forma armónica en el entorno del casco antiguo.

En el centro de la plaza se instalará una fuente ornamental circular que actuará como hito visual y punto de encuentro. El espacio estará delimitado por un cerramiento perimetral de forja artística negra en los tramos que dan a la calle Nueva y al callejón Frías, apoyado sobre un zócalo de fábrica revestido en piedra o enfoscado pintado, lo que elevará visualmente el conjunto y reforzará su carácter representativo. El vallado reproducirá motivos clásicos inspirados en la rejería tradicional de la zona. En los accesos principales se integrarán arcadas de forja, también decoradas, que servirán para enfatizar las entradas al recinto y permitirán la futura incorporación de vegetación trepadora que aporte sombra y frescor natural.

El perímetro de la plaza se reforzará con arbolado y arbustos florales que crearán un colchón vegetal junto al cerramiento, contribuyendo a mejorar la integración paisajística del espacio. El conjunto se completará con mobiliario urbano acorde al entorno histórico, incluyendo bancos, farolas, maceteros y una fuente bebedero.

Esta nueva actuación da continuidad a la importante intervención realizada recientemente en Los Huertos del Vicario y forma parte de las acciones de mejora urbana contempladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, cuyo objetivo es revitalizar el casco histórico y potenciar su valor patrimonial y turístico.

Hallazgo de una bodega tradicional

Durante los trabajos de explanación y excavación realizados para la ejecución de la plaza se ha localizado una antigua bo-dega tradicional perteneciente a la vivienda que ocupaba el solar / Enrique Soler

Durante los trabajos de explanación y excavación realizados para la ejecución de la plaza se ha localizado una antigua bodega tradicional perteneciente a la vivienda que ocupaba el solar.

La estructura subterránea está formada por dos estancias dispuestas perpendicularmente entre sí, construidas con muros y bóvedas de mampostería utilizando mortero de cal y yeso, configurando un espacio abovedado destinado al almacenamiento de vino. En su interior se han identificado un total de 23 tinajas cerámicas de diferentes dimensiones, parcialmente enterradas, así como un canal utilizado para el llenado de las mismas.

Por sus características constructivas y tipológicas, se trata de una bodega tradicional vinculada a la elaboración y conservación del vino, donde la disposición semienterrada de las tinajas permitía mantener condiciones térmicas estables durante el proceso de fermentación y almacenamiento.

En esta primera fase del proyecto se ha procedido al desescombro completo del espacio, que se encontraba relleno de tierras y restos de la antigua edificación. La bodega quedará visible desde un punto de la plaza, aunque todavía no será visitable.

El Ayuntamiento prevé abordar en una segunda fase su restauración integral con el objetivo de hacerla accesible al público y recuperar así un elemento representativo de la tradición vinícola de la ciudad, siguiendo el ejemplo de la bodega recuperada en las instalaciones de la Casa Museo de los Caballos del Vino