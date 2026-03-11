Inundaciones
La Asamblea Regional se posiciona en contra de las nuevas Zonas de Flujo Preferente de Lorca
El Partido Popular saca adelante una moción que también reclama la construcción de diferentes infraestructuras para reducir el riesgo de inundación
Al igual que sucediera en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, la Asamblea Regional exigirá al Gobierno de España que anule los mapas de ampliación de las Zonas de Flujo Preferente en el municipio lorquino. Este es el resultado del voto a favor por parte de PP y Vox que recibía la propuesta realizada por los populares en la sesión de este miércoles; una propuesta que defendía la diputada María del Carmen Ruiz.
A este respecto, la popular recordaba que la lucha para anular los mapas elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Segura se remonta a 2020. "Hay que delimitar estas zonas, pero estamos en contra de esta chapuza de proceso. El Ministerio ha abandonado a estas familias. En lugar de ejecutar las infraestructuras que les protejan de las inundaciones, utilizan estos mapas para empujarles a abandonar sus casas y se desentiende de lo que allí suceda", explicaba, calificando a su vez el proceso de "expropiación encubierta".
De hecho, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Lorca, la modificación propuesta por la CHS supondría la ampliación en más de un 50% de las zonas calificadas como ZFP en la actualidad. Una cifra cuya variación "cada pocos meses" restaría credibilidad a los estudios sobre los que se basa la modificación. "Eso demuestra que lo han hecho mal desde el principio. Las ramblas son las mismas, los ríos son los mismos y los problemas son los mismos desde el primer momento", sentenciaba la diputada lorquina.
Defensa contra las aguas
Dentro de las medidas acordadas por parte de la Asamblea Regional se incluye, además, solicitar el inicio de un nuevo proceso coordinado y consensuado con los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno Regional; así como la ejecución "urgente y prioritaria" de las infraestructuras de defensa contra inundaciones en el Valle del Guadalentín, incluyendo las presas de laminación y diques en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, el canal de desagüe de la rambla de Biznaga, la limpieza y mantenimiento de cauces y ramblas y la actualización del Plan de Defensa contra Inundaciones con criterios técnicos consensuados.
Del mismo modo, la moción también contempla que se solicite al Gobierno regional agilidad en los trámites de su competencia para facilitar la puesta en marcha de los citados proyectos para salvaguardar las diputaciones de Campillo, Purias, Torrecilla y Cazalla.
