Apandis de Lorca apunta a mayo para la culminación de la primera fase de su nuevo residencial

La primera fase del nuevo residencial que la Asociación de Padres con hijos con discapacidad Intelectual de la comarca de Lorca (Apandis) construye desde el pasado verano en el barrio de La Viña podría estar terminada en mayo. Antonio Bastida, presidente de la entidad, así lo indicaba durante la visita que realizaba al lugar de las obras junto a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, y el alcalde del municipio, Fulgencio Gil.

Ubicado en un solar municipal cedido y levantado con fondos propios a los que se sumaba una aportación de 520.000 euros procedentes de fondos Next Generation gestionados por el Gobierno regional, este proyecto permitirá ofrecer una alternativa a la institucionalización para personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y trastornos del espectro autista, con apoyos permanentes y un modelo de vida independiente.

Un técnico explica los pormenores del proyecto durante la visita a las obras. / L.O.

Con el objetivo de llegar hasta los 48 residentes, la envergadura del proyecto obligaba a dividirlo en fases. Así, la primera de ellas podrá albergar hasta a una docena de usuarios una vez culmine el proceso para su equipamiento y posterior autorización de funcionamiento por parte de la Comunidad Autónoma. "Supone más oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, aquí podrán vivir en comunidad, tomando sus propias decisiones, siempre con un acompañamiento personalizado. Promovemos así su autonomía y una mejora constante de su calidad de vida, con un modelo de atención integral enfocado en la persona, adaptado a sus necesidades", destacaba la mandataria autonómica.

En este sentido, cabe recordar que los convivientes dispondrán de apoyo profesional especializado las 24 horas del día y todos los días del año de la mano de Apandis. "Les ayudarán, si así lo requieren, a la hora de realizar actividades como hacer la compra o cocinar, pasos que serán decisivos hacia una vida independiente, para que la inclusión sea una realidad", ampliaba Conchita Ruiz. "Es un ejemplo de colaboración entre administraciones y entidades sociales para mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Hoy comprobamos cómo avanza una iniciativa que transformará el modelo de atención residencial en nuestro municipio", aportaba Gil Jódar.

Completamente equipado

Según detallaban fuentes de la asociación promotora, el residencial contará con una planta baja, que tiene cuatro dormitorios individuales, dos dormitorios dobles, comedor, cocina, sala de estar, aula polivalente y un despacho donde los profesionales podrán atender a los usuarios. En la planta sótano se habilitarán los espacios de uso común, como lavandería, almacenes, garaje, un salón para celebrar eventos y una sala para la realización de diferentes servicios, como fisioterapia o enfermería.

Antonio Bastida, en el centro, junto a la consejera y el alcalde. / L.O.

Actualmente, tras la finalización de la fase de obra gruesa, que incluyó el movimiento de tierras, la cimentación y la estructura principal del edificio, ya se han iniciado los trabajos de albañilería, instalaciones y acabados. Paralelamente, se está avanzando en la ejecución de las estructuras correspondientes a las futuras unidades de convivencia II, III y IV. En todas ellas, fuentes de la asociación apuntaban que se aplicará de forma efectiva del Modelo de Planificación Centrada en la Persona con el que se presta una atención integral, donde ésta no sea quien deba adaptarse a la vida colectiva en una institución, sino que sea el recurso en el que se resida el que se adapte de forma personalizada.