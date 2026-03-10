Sepor de Lorca pone en marcha su edición de 2026

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca, Sepor, ya ha iniciado la cuenta atrás para la edición de 2026, que tendrá lugar del 26 al 29 de octubre, con la presentación tanto de la imagen como del lema que guiarán el desarrollo de la muestra. 'Donde nace el futuro' será el lema que guiará la preparación del evento subrayando, según fuentes de la organización, "su compromiso con la vanguardia sectorial, consolidándose como el espacio donde se definen las estrategias que marcarán el devenir del sector".

Cartel anunciador de la edición número 59 de SEPOR. / SEPOR

En este sentido, estas mismas voces recordaban que Sepor volverá a ocupar la totalidad del recientemente bautizado como Palacio de Ferias y Congresos 'Alcalde Francisco Jódar Alonso'. Allí expertos, empresarios y consumidores se darán cita para poner de manifiesto la pujanza del sector ganadero, industrial y agroalimentario a todos los niveles.

Reservas en marcha

Del mismo modo, desde la organización se aprovechaba el anuncio para informar de la apertura del plazo para reservar espacios en el certamen. "Ya hemos procedido a la apertura del plazo para la recepción de los boletines de reserva y la respuesta está siendo excepcional. Contamos ya con un volumen muy importante de solicitudes, lo que demuestra que las empresas siguen confiando en Sepor como el mejor escaparate para mostrar su potencial y asegurar su presencia en la próxima edición, que volverá a ser el epicentro del Sector Ganadero, Industrial y Agroalimentario", significaba la gerente de la feria, Patry Bermúdez.