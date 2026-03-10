El PSOE de Molina acusa a PP y Vox de pedir préstamos para obras que no se hacen y de acabar devolviendo el dinero

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura denunció este martes la "estafa contable" que el equipo del PP y Vox está realizando con el dinero de los molinenses. El PSOE aseguró que el último expediente de modificación de crédito revela que el Consistorio va a devolver 12 millones euros a los bancos para reducir deuda de forma anticipada. "Este dinero no es ahorro por buena gestión, es el resultado de préstamos pedidos para los 32 millones de euros en inversiones previstos que el PP y Vox han sido incapaces de ejecutar en los barrios", lamentaron.

Para los socialistas, según los datos de ejecución, el equipo de Gobierno apenas ha materializado un 10% de las inversiones prometidas, dejando el 90% restante en el olvido. "Sacan pecho anunciando obras, piden el dinero, tienen la ciudad paralizada y luego devuelven el capital al banco para parecer solventes".

Esta información, apuntaron, sale del propio expediente de la Comisión de Hacienda, que desvela, que a pesar de esta devolución a los bancos, el presupuesto de 2026 muestra un desequilibrio de 35,5 millones de euros. "El Ayuntamiento prevé gastar mucho más de lo que ingresa, lo que le obliga legalmente a estar bajo vigilancia mediante un Plan Económico-Financiero. Molina sigue teniendo una deuda bancaria considerable que el alcalde oculta".

El PSOE advirtió a los vecinos de que, en los próximos días, asistirán a "una campaña de propaganda institucional" donde PP y Vox "intentarán vender esta devolución de deuda como un éxito". "Veremos fotos en despachos y titulares triunfalistas, pero es puro cartón piedra para tapar que han sido incapaces de poner un solo ladrillo en nuestras calles", señalan desde el Grupo Socialista.

"Una falsa gestión que pagan los vecinos"

"Esto es como si el administrador de su bloque les sube la cuota de la comunidad un 20% prometiendo que va a arreglar el ascensor, pintar la fachada y cambiar las luces del portal. Pasa un año entero y ustedes ven que el portal sigue sucio, las bombillas están fundidas y el ascensor sigue roto", ejemplificó la portavoz socialista, Isabel Gadea.

"Al final del año, el administrador les dice: 'Tengo una gran noticia: como no he gastado nada en arreglar el edificio, le he devuelto el dinero al banco para que vean qué solventes somos'. Ustedes se quedan con la cara de tontos, con el recibo más caro y con el edificio cayéndose a pedazos. Eso es exactamente lo que está haciendo el alcalde: nos cruje a impuestos para luego devolver el dinero de las inversiones al banco porque es incapaz de gestionar ni una farola en nuestros barrios. Es una falsa gestión que pagamos todos mientras Molina se degrada cada día más".

Para el PSOE, esta maniobra confirma que el pacto PP-Vox es un "tándem tóxico" que ha priorizado la "cosmética financiera" sobre el bienestar de los vecinos. La ciudad sufre una "inacción gestora" que el equipo de Gobierno "intenta tapar" con transferencias de Madrid y subidas de impuestos, señalaron. "Molina no necesita un gobierno que juegue a los trileros con el presupuesto; necesita un gobierno que use el dinero para limpiar las calles y mejorar la seguridad", concluyeron desde el Grupo Socialista.