La nieve vuelve a cubrir de blanco el Noroeste de la Región de Murcia

Las predicciones se han cumplido. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla por nieve este martes en el Noroeste de la Región de Murcia y efectivamente ha vuelto a nevar en los puntos más altos de esta comarca, aunque en esta ocasión con menor intensidad que el pasado fin de semana.

En las pedanías altas no ha llegado a cuajar, aunque existe acumulación de nieve en la umbría de la Sierra de Revolcadores, que mantiene unos cuatro centímetros en el paraje de Puerto Alto, espesor que va en aumento en las proximidades del Pico de los Obispos.

Las carreteras están despejadas, aunque los servicios de Emergencias piden que se extreme la precaución a la hora de circular por la zona, ya que debido a la bajada de temperaturas cuando caiga la tarde, se pueden formar placas de hielo en la calzada.

Lluvias en la Región de Murcia

En el resto de la Región de Murcia, la estampa es gris, con lluvias generalizas, algunas localmente fuertes y acompañadas de tormenta e incluso granizo menudo. De hecho, la Aemet ha activado para este martes el aviso amarillo en gran parte de la comunidad ante la previsión de precipitaciones y nevadas en cotas altas del interior, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

Según la última actualización de la Aemet, los avisos por lluvias afectan especialmente al Campo de Cartagena y Mazarrón, la Vega del Segura y el Altiplano, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 milímetros en una hora hasta las 20.00 horas.

Por el momento, las precipitaciones no han causado daños significativos, aunque el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha alertado de desprendimientos de piedras en la carretera N-345 que une La Unión con Portmán a consecuencia de las lluvias y pide a los conductores circular con precaución.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán un descenso, con máximas que no superarán los 15 grados en la capital de la Región y en Cartagena, mientras que en puntos del interior como Caravaca de la Cruz las mínimas caerán hasta los 4 grados.