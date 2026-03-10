Lorca contará con un circuito de carreras internacional gracias a una inversión de 7 millones

Al igual que grandes ciudades como Madrid, Las Vegas o Singapur, Lorca contará con un gran circuito de carreras de nivel internacional. Así lo anunciaba este martes el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, quien informaba de la aprobación en Junta de Gobierno de la autorización excepcional de actuación específica de interés público concedida a las obras e instalación de un circuito de karting y de velocidad y servicios anexos.

Según destacaba el regidor –que comparecía junto a los promotores del proyecto– "se trata de una actuación de gran envergadura, promovida por la mercantil Tecno Machinery Levante S.L., que se desarrollará sobre una finca de 32 hectáreas en unos terrenos anejos a la Carretera de Caravaca, en Torrealvilla, a poco más de 6 km de distancia del centro histórico de la ciudad".

Para ello se invertirán 7 millones de euros procedentes de fondos privados y contará con una superficie construida de 11.474 m² que albergará: una pista de entrenamiento y alta competición, circuito de velocidad, circuito rallycross y autocross, también de entrenamientos para coches y motos, edificios para boxes, aparcamiento para 600 vehículos, y zonas verdes jardines, parque infantil, apartamentos turísticos con piscina, un edificio principal para alquiler de kart, bar, salón de eventos, despachos y aulas, además de otro edificio para Museo de Automoción y taller mecánico para formación e instalaciones auxiliares.

En dos fases

Según fuentes municipales, la ejecución de las obras se estima en dos fases: la primera, para el circuito de karts y el edificio principal, finalizando en mayo de 2027; y la segunda para el circuito de velocidad y el resto de edificios, que estima está listo en diciembre de 2028. "Hablamos de un circuito homologado por la Federación Española de Automovilismo, diseñando como un espacio multidisciplinar capaz de albergar, además de competiciones, conciertos, congresos, ferias, exposiciones, actividades educativas y recreativas, con una infraestructura moderna, segura y sostenible por parte de la iniciativa privada que cumple los criterios necesarios de interés público, generando empleo y desarrollo del medio rural. Todo un hito que será un auténtico revulsivo para la ciudad, convertida en capital mundial del motor", significaba el regidor.

Más allá de un circuito El promotor del circuito y propietario de los terrenos es el empresario lorquino Jonatan Ruiz, quien ha querido poner el nombre de su padre, fallecido en accidente de tráfico, a este proyecto. Como destacó, no habrá ni un céntimo de dinero público, todo es iniciativa privada aunque el Ayuntamiento ha colaborado en todos los trámites burocráticos. Su origen parte de la creación de un circuito de karting de alto nivel homologado por la CIKFIA (Comisión Internacional de Karting / Federación Internacional del Automóvil), pero su concepción va más allá del ámbito deportivo: se proyecta como un espacio multidisciplinar capaz de albergar competiciones, conciertos, congresos, ferias, exposiciones, actividades educativas y recreativas, con una infraestructura moderna, segura y sostenible. Informa Cayetano Montiel

Actuaciones planteadas

El presupuesto de ejecución material de todas actuaciones planteadas es de 5,5 millones de € y estas abarcan la implantación de un complejo que incluye:

Circuito de karts (1.630m.) con una pista de entrenamiento y alta competición, diseñada para su uso en parte como pista de alquiler, cumpliendo los requisitos para pruebas internacionales; más espacio de zonas verdes y un jardín chill-out de más de 1.000 m².

(1.630m.) con una pista de entrenamiento y alta competición, diseñada para su uso en parte como pista de alquiler, cumpliendo los requisitos para pruebas internacionales; más espacio de zonas verdes y un jardín chill-out de más de 1.000 m². Circuito de velocidad , perimetral a ese circuito principal, con una longitud de 2.380 m., también para vehículos y motos, homologable para pruebas nacionales.

, perimetral a ese circuito principal, con una longitud de 2.380 m., también para vehículos y motos, homologable para pruebas nacionales. Zona de aparcamientos , con una superficie de 32.700 m², con 549 plazas para coches, 34 motos, 18 vehículos de movilidad reducida, 18 eléctricos y 26 autocaravanas.

, con una superficie de 32.700 m², con 549 plazas para coches, 34 motos, 18 vehículos de movilidad reducida, 18 eléctricos y 26 autocaravanas. Más zonas verdes con arbolado y de esparcimiento al aire libre atendiendo a la preservación de los hábitats de la zona, con jardines, parque infantil, más 1.500 árboles.

y de esparcimiento al aire libre atendiendo a la preservación de los hábitats de la zona, con jardines, parque infantil, más 1.500 árboles. Un edificio principal , que contará de tres plantas, con una superficie total ocupada de 2.380 m² y construida de 5.600 m², destinado a alquiler de Kart, con café-bar y salón de celebraciones en planta baja y despachos y aulas de formación para seguridad vial y materias relacionadas con el sector de la automoción en planta primera.

, que contará de tres plantas, con una superficie total ocupada de 2.380 m² y construida de 5.600 m², destinado a alquiler de Kart, con café-bar y salón de celebraciones en planta baja y despachos y aulas de formación para seguridad vial y materias relacionadas con el sector de la automoción en planta primera. Dos edificios para boxes

Un edificio para el circuito kart (14) y otro edificio para el circuito de velocidad (10), ambos con graderío y sala de prensa

Un edificio albergará hasta 40 apartamentos turísticos con zonas verdes y piscina destinados a visitantes, competidores y familias y, finalmente, otro destinado al Museo de automoción y taller para formación.

