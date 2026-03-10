Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mar MenorMegacentro QuantixAyudas comedor escolarSillas Entierro de la SardinaLluvia en Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Interceptada una patera con 37 personas a bordo en aguas de Águilas

Ha sido localizada a las diez de la mañana en la playa de la Ensenada de la Fuente

Imagen de archivo de una patera

Imagen de archivo de una patera / Delegación del Gobierno

EFE

La Guardia Civil ha interceptado este martes una patera con 37 personas a bordo en aguas de Águilas, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Murcia.

Ha sido localizada a las diez de la mañana en la playa de la Ensenada de la Fuente y los ocupantes de la barca han sido atendidos por personal de la Cruz Roja, que les han prestado auxilio humanitario.

Todos ellos son ciudadanos argelinos, que ya han sido trasladados al centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena.

La costa murciana próxima a Águilas ha sido zona de avistamiento reciente de pateras con grupos de inmigrantes a bordo. Los pasados 21 y 22 de febrero fueron localizadas varias embarcaciones con un total de 109 inmigrantes, según informó entonces la Delegación del Gobierno.

Noticias relacionadas

Dos de ellas fueron interceptadas en la zona de Águilas, otra cerca de Escombreras, en Cartagena y otra mas en San Pedro del Pinatar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents