Interceptada una patera con 37 personas a bordo en aguas de Águilas

La Guardia Civil ha interceptado este martes una patera con 37 personas a bordo en aguas de Águilas, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Murcia.

Ha sido localizada a las diez de la mañana en la playa de la Ensenada de la Fuente y los ocupantes de la barca han sido atendidos por personal de la Cruz Roja, que les han prestado auxilio humanitario.

Todos ellos son ciudadanos argelinos, que ya han sido trasladados al centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena.

La costa murciana próxima a Águilas ha sido zona de avistamiento reciente de pateras con grupos de inmigrantes a bordo. Los pasados 21 y 22 de febrero fueron localizadas varias embarcaciones con un total de 109 inmigrantes, según informó entonces la Delegación del Gobierno.

Dos de ellas fueron interceptadas en la zona de Águilas, otra cerca de Escombreras, en Cartagena y otra mas en San Pedro del Pinatar.