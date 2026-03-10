La gestión de las inundaciones en Lorca enfrenta a PP y PSOE en la Asamblea Regional

El problema de las inundaciones que de forma recurrente sufre el municipio de Lorca llegará este miércoles a la Asamblea Regional. Y lo hará de la mano tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, aunque desde ópticas muy diferentes. No obstante, antes del debate asambleario, ambas formaciones mantenían encuentros con los representantes vecinales de las diputaciones más afectadas por las avenidas a quienes detallaban el contenido de las mociones.

Por un lado, los populares anunciaban que desde su formación se presentará un escrito para exigir al Gobierno central la cancelación de todo el proceso relacionado con la modificación de las Zonas de Flujo Preferente del municipio que –de culminar el procedimiento– se verían ampliadas en un 50%.

Ángel Meca, edil del PP en Lorca, daba cuenta del contenido de la reunión. / L.O.

"El Gobierno central, a través de la CHS, cambia los mapas constantemente. De hecho, hasta el momento hemos contabilizado al menos cuatro versiones diferentes del mismo mapa de afección. Se da la circunstancia de que el Gobierno central no ha avisado en ningún momento a los afectados, sin dialogar ni con ellos ni con el Ayuntamiento", señalaba la diputada regional lorquina María del Carmen Ruiz, que tomaba parte en la reunión con los vecinos junto al concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca y la concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.

"Este proceso se ha convertido en una tortura, generando una incertidumbre total entre los vecinos y la propia administración municipal, puesto que no se explica cuáles son los criterios que se aplican para pintar sobre los planos unas zonas u otras. Resulta increíble que estos mapas hayan cambiado en repetidas ocasiones cuando se suponía que estaban calculados para un periodo de 500 años. La falta de rigor es evidente", apostillaba la diputada, que también explicaba que la moción presentada en la Asamblea Regional reclamará, asimismo, la ejecución urgente de las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones del Valle del Guadalentín.

Este proceso se ha convertido en una tortura, generando una incertidumbre total entre los vecinos y la propia administración municipal. María del Carmen Ruiz — Diputada regional por el PP

Medida ilegal

Por su parte, desde el PSOE hacían hincapié en la ilegalidad que supondría anular el mapa de Flujos Preferentes, "por lo que sí pediremos la revisión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura". Marisol Sánchez diputada de la formación en la asamblea y también lorquina, así lo anunciaba tras reunirse con los vecinos, a los que detallaba el contenido de su propuesta.

Reunión mantenida en la sede del PSOE con los vecinos de las zonas más afectadas por avenidas. / PSOE Lorca

En este caso, la moción de los socialistas se centrará en reclamar tanto al Gobierno central como al regional –con varios trámites dependientes de la Consejería de Medioambiente en marcha– rapidez en la ejecución de la construcción de las presas de Béjar, Nogalte y La Torrecilla y el Canal de Biznaga, contempladas en el citado plan. "No podemos permitir que el color político de las administraciones vuelva a condenar a Lorca al olvido. Por ello no nos dolerán prendas en pedir a ambas administraciones que hagan su trabajo. Los vecinos de nuestras pedanías exigen seguridad y realidades", sentenciaba Sánchez Jódar.

Por lo que respecta a las Zonas de Flujo Preferente, Sánchez Jódar apuntaba que la moción instará al Consejo de Gobierno para que "solicite al Gobierno de España para que la Confederación Hidrográfica del Segura proceda a la revisión gráfica de la cartografía de Zonas de Flujo Preferente en el municipio de Lorca con la participación de los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno de la Región de Murcia".