Fuente Álamo estrena su primer centro de Atención Temprana con más de 2.400 sesiones al año

La Comunidad Autónoma ha impulsado la puesta en marcha del primer centro de Atención Temprana de Fuente Álamo con la concertación de 2.453 sesiones anuales de este servicio. El nuevo recurso se enmarca en la ampliación de la red pública regional, que este año ha sumado once nuevos centros y alcanza ya un total de 74 en toda la Región de Murcia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitó este martes las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) ‘Conecta Fuente Álamo’ junto a la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez. En la actualidad, el centro atiende a una veintena de menores.

Según destacó la consejera, la apertura de este nuevo espacio permitirá evitar desplazamientos a otros municipios a las familias que requieren este tipo de atención para sus hijos. Ruiz subrayó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los menores mediante una atención más cercana y coordinada con ayuntamientos, entidades y familias.

Principales servicios

El centro ofrece servicios de logopedia, psicopedagogía, estimulación sensitiva, estimulación cognitiva, fisioterapia y pedagogía para menores de seis años con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. La atención corre a cargo de un equipo multidisciplinar integrado por ocho profesionales.

La red regional de Atención Temprana atiende actualmente a unos 5.600 menores

Desde la Consejería remarcan que esta ampliación busca acercar de forma gratuita una atención especializada y personalizada a todas las familias que la necesiten. La red regional de Atención Temprana atiende actualmente a unos 5.600 menores, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Las 2.453 sesiones anuales concertadas para Fuente Álamo forman parte de la última ampliación aprobada por la Comunidad, que ha sumado más de 63.000 sesiones en toda la red pública regional. Con ello, la Región supera ya las 760.000 sesiones anuales de Atención Temprana.

Este incremento ha sido financiado por el Gobierno regional con más de dos millones de euros, lo que eleva hasta los 26 millones de euros anuales la inversión total destinada a este servicio.

Noticias relacionadas

El centro de Fuente Álamo es uno de los once nuevos recursos integrados en la red regional desde comienzos de año. Los otros nuevos centros prestan servicio en Alcantarilla, Águilas, Fortuna, Murcia, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco y Totana.