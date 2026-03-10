Catorce restaurantes de Águilas servirán los mejores platos de corvina a finales de marzo

La corvina será la gran protagonista de la oferta gastronómica de Águilas del 20 al 29 de marzo. Durante esos días, catorce restaurantes del municipio participarán en las I Jornadas Gastronómicas de la Corvina de Culmarex, una iniciativa impulsada por Hosteaguilas.

Durante las jornadas, los restaurantes ofrecerán diferentes propuestas culinarias con este pescado como ingrediente principal. Las elaboraciones abarcarán desde tapas hasta platos y raciones, combinando recetas tradicionales con otras más innovadoras.

Según el presidente de Hosteaguilas, Vicente Sánchez, esta iniciativa permitirá convertir a Águilas en “un referente gastronómico de primer nivel, donde se podrá disfrutar de un producto de máxima calidad como es la corvina criada en las costas murcianas”.

La corvina es, según explica Manolo Nicolás, director de Desarrollo Comercial de Cooke España, “un pescado menos conocido que la lubina o la dorada, pero muy valorado en gastronomía por su versatilidad y calidad”. Nicolás señala que se trata de un producto muy adaptable en cocina, ya que puede prepararse a la plancha, al horno, frito o incluso en crudo.

Además, destaca que esta especie puede alcanzar tallas mayores que otros pescados similares, lo que ofrece más posibilidades culinarias a los chefs a la hora de elaborar diferentes recetas.

Las propuestas gastronómicas podrán degustarse en los restaurantes El Tiburón, El Barra 6, Ginés, Mi Barquito, La Taberna Mediática, Varadero, Tumaca, Ramonetero, Casa Bartolo, Zoco del Mar, Costa Azul, Pecado, el Centro de Interpretación de las Cuatro Calas y Punta Negra.

La iniciativa fue presentada en las instalaciones de Cooke España en Águilas. En el acto estuvo presente el alcalde del municipio, Cristóbal Casado, quien agradeció a Hosteaguilas y a Cooke España Culmarex la puesta en marcha de esta propuesta.

El primer edil destacó que la iniciativa “supone un aliciente más a la programación gastronómica del municipio” y subrayó que este tipo de actividades ayudan a desestacionalizar el turismo, aprovechando uno de los principales atractivos del destino: su gastronomía basada en productos locales.

En la presentación también participó la directora general de Competitividad Turística de la Región de Murcia, Eva Reverte, quien resaltó “la importancia de promocionar productos de cercanía dentro de iniciativas como la estrategia gastronómica regional”.

Las jornadas coincidirán además con el inicio del primer fin de semana de la Semana Santa. Según los organizadores, esto contribuirá a atraer visitantes y a consolidar a Águilas como destino gastronómico de referencia en la Región de Murcia.

Como cierre de la programación, el domingo 29 de marzo se celebrará una experiencia gastronómica especial. La actividad incluirá una visita guiada a las instalaciones de la empresa acuícola Culmarex, situadas en mar abierto frente al litoral aguileño.

Durante la visita, un técnico explicará el proceso de acuicultura y las especies que se crían en estas instalaciones.

Posteriormente, los participantes regresarán al puerto para disfrutar de una degustación gastronómica en el restaurante Punta Negra. Allí, los diferentes establecimientos ofrecerán sus propuestas culinarias con corvina.

La experiencia tendrá un precio de 10 euros por persona e incluirá dos tapas de corvina y un quinto de cerveza. Además, los asistentes podrán adquirir tapas adicionales por 2 euros y bebida por 1 euro.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Águilas, la marca turística 1001 Sabores Región de Murcia y la empresa acuícola Cooke España, grupo al que pertenece Culmarex, que será la encargada de suministrar toda la corvina que utilizarán los establecimientos participantes.