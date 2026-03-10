Cáritas inicia en Caravaca un programa de acompañamiento a personas mayores para combatir la soledad no deseada

Cáritas pone en marcha en Caravaca de la Cruz un nuevo programa de acompañamiento a personas mayores, una iniciativa destinada a combatir la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de este colectivo a través de la participación del voluntariado.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Caravaca, Lydia Melgares, ha acompañado al vicario de zona y párroco de El Salvador, David Martínez, en la presentación del proyecto. En el acto también han intervenido la responsable del Programa de Mayores de la Vicaría del Noroeste, Juana Espín, y la coordinadora del voluntariado de Cáritas en Caravaca, Conchi Ruiz.

El proyecto cuenta con la participación de voluntariado y se coordina con Servicios Sociales, centros de salud y otras entidades del municipio

Durante la presentación, la concejal Lydia Melgares ha puesto de relieve “el impulso que Cáritas ha tomado en el municipio, poniendo en marcha distintos programas que abarcan áreas como la formación para el empleo, el apoyo escolar a menores y ahora este nuevo programa dirigido a las personas mayores que viven solas”. Asimismo, ha agradecido “la importante labor que la organización realiza en la atención social a los colectivos más vulnerables de la sociedad”, destacando la colaboración existente entre el Ayuntamiento y Cáritas para dar respuesta a distintas necesidades sociales.

Por su parte, el vicario de zona y párroco de El Salvador, David Martínez, animó a la participación del voluntariado para acompañar a personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada. “Esperamos que este proyecto siga creciendo como una forma de cuidar y acompañar a nuestros mayores”, señaló, invitando a las personas interesadas a informarse y colaborar a través de las parroquias o de las sedes de Cáritas.

Presentación del nuevo programa de Cáritas en Caravaca / Enrique Soler

El programa forma parte de las acciones impulsadas por Cáritas Diócesis de Cartagena dirigidas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Su objetivo es favorecer su calidad de vida, combatir el aislamiento y reforzar su autoestima, salud y participación en el entorno.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas mayores de 65 años —o a personas más jóvenes que se encuentren en situación de soledad no deseada— que residan en el municipio de Caravaca de la Cruz y sus pedanías, vivan solas y carezcan de una red de apoyo social o familiar suficiente.

A través del acompañamiento voluntario se pretende reducir la soledad y el aislamiento, favorecer la autonomía personal y estimular las relaciones sociales de las personas mayores, ayudándolas a mantenerse en su propio domicilio y facilitando su acceso a los recursos comunitarios.

El proyecto plantea un sistema de detección y seguimiento de situaciones de riesgo mediante la colaboración entre diferentes agentes del entorno, como los Servicios Sociales municipales, los centros de salud, las parroquias, la residencia de mayores, el hogar del pensionista y otras entidades sociales.

Uno de los pilares fundamentales del programa será el voluntariado. Cada persona mayor contará con una persona voluntaria de referencia, con la que mantendrá encuentros periódicos, generalmente una vez por semana durante una o dos horas, con el fin de establecer una relación cercana, constante y de confianza. El proceso de acompañamiento se adaptará siempre a los ritmos y necesidades de cada persona mayor. Tras el consentimiento de participación, se realizará una primera acogida y posteriormente una evaluación de su situación para diseñar las actuaciones más adecuadas.

Desde Cáritas se subraya que las personas mayores no solo presentan necesidades básicas, sino también otras relacionadas con el afecto, la estima y el sentido de pertenencia. Por ello, el programa pretende responder también a estas necesidades emocionales mediante actividades de acompañamiento que contribuyan a aliviar el sentimiento de soledad.

Además, el proyecto ofrece la posibilidad de que personas mayores participen también como voluntarias, desarrollando una labor solidaria en favor de otras personas y convirtiéndose en protagonistas activos dentro de la comunidad.

Con esta iniciativa, Cáritas busca no solo atender situaciones de soledad ya existentes, sino también prevenir el aislamiento social de las personas mayores, contribuyendo a mejorar su bienestar y a fortalecer la red de apoyo comunitaria en el municipio.