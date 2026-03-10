El Ayuntamiento de Calasparra envía a la Fiscalía toda la información recopilada sobre Reciclados Tara

El Ayuntamiento de Calasparra, ante la posible existencia de un presunto delito medioambiental relacionado con la planta de Reciclados Tara, ha procedido a trasladar toda la información y documentación recopilada a la Fiscalía para que sea esta quien analice los hechos y determine las actuaciones que correspondan.

Del mismo modo, se ha informado a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, administración que ostenta las competencias en esta materia y que dispone de los medios técnicos y de inspección necesarios para detectar y evaluar este tipo de anomalías, poniendo en su conocimiento los hechos detectados para que adopte, en su caso, las medidas oportunas dentro de su ámbito de actuación. (Lixiviados, filtraciones, olores etc.). También se ha dado cuenta tanto a la Confederación Hidrográfica del Segura, como al Seprona.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ponía de manifiesto que "desde el primer momento, y dentro de sus competencias, el Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad y rigor, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos".

Desde el consistorio han informando que se ha mantenido una escucha activa con los vecinos y vecinas afectados

Asimismo, desde el consistorio han informado que se ha mantenido una escucha activa con los vecinos y vecinas afectados por la actividad de esta planta de reciclaje. "Las quejas trasladadas por los vecinos han sido atendidas y canalizadas a través de los servicios técnicos municipales, actuando siempre conforme a la legalidad y dentro del marco competencial del Ayuntamiento de Calasparra", subrayaba García.

"El compromiso municipal ha sido y seguirá siendo garantizar la protección del medio ambiente, la salud pública y el patrimonio municipal, colaborando con las administraciones competentes y con la justicia para esclarecer cualquier posible irregularidad", puso de manifiesto la regidora calasparreña.

Ampliación de las instalaciones

La empresa Reciclados Tara presentó el año pasado una solicitud para obtener la declaración de interés público, un requisito necesario para ampliar sus instalaciones e instalar una planta de biogás en el municipio, solicitud que podría suponer un grave perjuicio para el entorno natural de este enclave. La empresa solicitó la ampliación de 14,5 hectáreas en las proximidades de la Cueva del Puerto. Tras la negativa del consistorio, la mercantil le comunicaba a la alcaldesa del municipio, Teresa García, que renunciaba al proyecto en un encuentro mantenido en el Ayuntamiento.

En dicha reunión se ha puesto de manifiesto que para el gobierno municipal es irrenunciable “la defensa de nuestro patrimonio natural, como la Cueva del Puerto, que es uno de los mayores tesoro geológico de nuestro país así como una joya del turismo subterráneo; la protección de nuestra agricultura y de sus arrozales, que representan un motor económico de primer orden; la protección del Sinclinal de Calasparra, un acuífero que supone una importantísima reserva de agua subterránea, pues abastece, regula y asegura recursos hídricos fundamentales para el presente y el futuro de nuestro municipio y de nuestra región. Y, ante todo siempre hemos actuado y lo seguiremos haciendo para la protección de nuestro entorno y el bienestar de todos los vecinos de Calasparra, que deben tener siempre la garantía de que cualquier proyecto que llegue a este municipio será evaluado con rigor, seriedad y por supuesto pensando en el presente y futuro de este maravilloso pueblo".