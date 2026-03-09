Urbanismo
La revitalización de la plaza de San Vicente de Lorca, a la espera de la Ley regional de Vivienda Asequible
El solar de la antigua comisaría, propiedad municipal, queda 'libre' tras la decisión de Aguas de Lorca de descartar construir su sede allí en favor de un terreno situado entre las calles Zorrilla y Fernando el Santo
Los planes del Ayuntamiento de Lorca para el gran solar de la antigua comisaría de Policía Nacional deberán esperar a la aprobación de la Ley de Vivienda Asequible que el Gobierno regional se afana en preparar. Así lo indica a LA OPINIÓN la edil responsable del ramo, María Hernández, quien explica que el principal problema que presenta el terreno –comprado al Ministerio del Interior por 50.000 euros en 2015– es su catalogación como espacio para equipamientos en lugar de viviendas.
"La Ley contempla que se puedan modificar los usos de solares siempre que se destinen a viviendas para jóvenes. Al no aprobarse en su momento se ha retrasado todo el proceso, pero esperamos que próximamente podamos sacar adelante la iniciativa", explica. Una iniciativa que, al igual que las puestas en marcha en las calles Selgas, Leonés y Álamo, iría destinada a 'alquiler joven'.
Sobre este particular, la concejala recuerda el plan del Gobierno municipal de recuperar las plazas más emblemáticas del Casco Histórico, ya desvelado por esta Redacción, entre las que se encuentra la de San Vicente. "Los mecanismos usados en los ejes de las calles Álamo, Selgas y Cava –dentro del plan 'Resurgir de la Vieja Ciudad'– también se aplicarán en diferentes enclaves de gran interés paisajístico. Uno de los lugares que cuentan con mayor prioridad para este equipo de Gobierno es la plaza de San Vicente, es preciosa y no puede ser que esté rodeada de solares y una casa en ruinas", apunta.
En este punto, también resultará de gran utilidad el nuevo Plan General de Ordenación que el Ayuntamiento ya se encuentra desarrollando para sustituir al actual, de 2003. "Lorca necesita abrir una nueva etapa, emprender cambios y poner el Urbanismo al servicio de las personas. La redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo constituye un deber común para que Lorca avance en la buena dirección, por eso vamos a comenzar su elaboración desde el Ayuntamiento" señalaba durante una comparecencia en la que el alcalde, Fulgencio Gil, advertía del inicio de los trabajos en esta línea.
Aguas de Lorca a zorrilla
En el terreno, tras su cesión por parte del Ministerio del Interior, en un primer lugar se pensó construir la nueva sede de Aguas de Lorca. El proyecto, ideado por el Partido Popular, era descartado durante el mandato socialista. Sin embargo, con la vuelta de Fulgencio Gil a la alcaldía, se decidía adquirir un solar entre las calles Fernando el Santo y Zorrilla, en pleno Casco Histórico, para levantar el edificio de la empresa mixta.
En este sentido, cabe recordar que el proyecto incluye la adquisición de la parcela y la construcción del edificio con un plazo estimado de 24 meses. Según informaba el regidor durante la presentación del proyecto, la inversión será sufragada con los 100.000 € anuales que en la actualidad se tienen que abonar por el alquiler de las oficinas.
Por lo que respecta a los datos técnicos, cabe resaltar que la parcela en cuestión cuenta con más de 350 metros cuadrados y permitirá levantar un edificio de más de 1.000, distribuido en planta baja y dos plantas superiores. En la planta baja se ubicará la oficina de atención al público y una sala multiusos que estará también a disposición del tejido asociativo y social, mientras que las plantas superiores acogerán las áreas técnicas, administrativas y de dirección. Además, el nuevo inmueble se proyectará bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad universal, respondiendo a las necesidades actuales y futuras del servicio y proporcionando espacios de trabajo más funcionales y modernos para la plantilla.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar