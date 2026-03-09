La revitalización de la plaza de San Vicente de Lorca, a la espera de la Ley regional de Vivienda Asequible

Los planes del Ayuntamiento de Lorca para el gran solar de la antigua comisaría de Policía Nacional deberán esperar a la aprobación de la Ley de Vivienda Asequible que el Gobierno regional se afana en preparar. Así lo indica a LA OPINIÓN la edil responsable del ramo, María Hernández, quien explica que el principal problema que presenta el terreno –comprado al Ministerio del Interior por 50.000 euros en 2015– es su catalogación como espacio para equipamientos en lugar de viviendas.

"La Ley contempla que se puedan modificar los usos de solares siempre que se destinen a viviendas para jóvenes. Al no aprobarse en su momento se ha retrasado todo el proceso, pero esperamos que próximamente podamos sacar adelante la iniciativa", explica. Una iniciativa que, al igual que las puestas en marcha en las calles Selgas, Leonés y Álamo, iría destinada a 'alquiler joven'.

Interior del solar en la actualidad. / Daniel Navarro

Sobre este particular, la concejala recuerda el plan del Gobierno municipal de recuperar las plazas más emblemáticas del Casco Histórico, ya desvelado por esta Redacción, entre las que se encuentra la de San Vicente. "Los mecanismos usados en los ejes de las calles Álamo, Selgas y Cava –dentro del plan 'Resurgir de la Vieja Ciudad'– también se aplicarán en diferentes enclaves de gran interés paisajístico. Uno de los lugares que cuentan con mayor prioridad para este equipo de Gobierno es la plaza de San Vicente, es preciosa y no puede ser que esté rodeada de solares y una casa en ruinas", apunta.

En este punto, también resultará de gran utilidad el nuevo Plan General de Ordenación que el Ayuntamiento ya se encuentra desarrollando para sustituir al actual, de 2003. "Lorca necesita abrir una nueva etapa, emprender cambios y poner el Urbanismo al servicio de las personas. La redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo constituye un deber común para que Lorca avance en la buena dirección, por eso vamos a comenzar su elaboración desde el Ayuntamiento" señalaba durante una comparecencia en la que el alcalde, Fulgencio Gil, advertía del inicio de los trabajos en esta línea.

Aguas de Lorca a zorrilla

En el terreno, tras su cesión por parte del Ministerio del Interior, en un primer lugar se pensó construir la nueva sede de Aguas de Lorca. El proyecto, ideado por el Partido Popular, era descartado durante el mandato socialista. Sin embargo, con la vuelta de Fulgencio Gil a la alcaldía, se decidía adquirir un solar entre las calles Fernando el Santo y Zorrilla, en pleno Casco Histórico, para levantar el edificio de la empresa mixta.

Vista general de la manzana que será recuperada. / Daniel Navarro / @daninavarrog

En este sentido, cabe recordar que el proyecto incluye la adquisición de la parcela y la construcción del edificio con un plazo estimado de 24 meses. Según informaba el regidor durante la presentación del proyecto, la inversión será sufragada con los 100.000 € anuales que en la actualidad se tienen que abonar por el alquiler de las oficinas.

Por lo que respecta a los datos técnicos, cabe resaltar que la parcela en cuestión cuenta con más de 350 metros cuadrados y permitirá levantar un edificio de más de 1.000, distribuido en planta baja y dos plantas superiores. En la planta baja se ubicará la oficina de atención al público y una sala multiusos que estará también a disposición del tejido asociativo y social, mientras que las plantas superiores acogerán las áreas técnicas, administrativas y de dirección. Además, el nuevo inmueble se proyectará bajo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad universal, respondiendo a las necesidades actuales y futuras del servicio y proporcionando espacios de trabajo más funcionales y modernos para la plantilla.