El relevo generacional del bordado de Lorca queda asegurado con un nuevo curso de formación

El relevo generacional para los talleres de bordado en sedas y oro de Lorca ya está asegurado. Y es que, tras formar a una veintena de hombres y mujeres en este arte durante los últimos meses, el Gobierno regional formará a otros diez desempleados en un oficio clave para el municipio y, sobre todo, los Desfiles Bíblico-Pasionales.

Marisa López, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, así lo anunciaba este lunes en el transcurso del acto de clausura de las formaciones ejecutadas desde mediados del pasado año gracias a una aportación superior a los 400.000 euros procedentes de las arcas regionales. A este respecto, la mandataria autonómica explicaba que los dos nuevos programas experienciales se desarrollarán en colaboración con el Paso Azul y, como novedad, también llegarán a Caravaca de la Cruz de la mano de la Asociación Antonio López Ruiz ‘Ñin’.

Marisa López durante su intervención en el Palacio de Guevara. / L.O.

Para ello, ambas entidades recibirán una subvención de 217.000 euros, destinados a acoger en sus talleres de bordado a diez alumnos, que alternarán durante nueve meses formación y empleo remunerado. "El objetivo de la acción formativa es contribuir a salvaguardar la tradición del bordado en seda y oro, tan arraigada en la Región de Murcia, y seña de identidad de la Semana Santa de Lorca y de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz", destacaba la mandataria autonómica, que recordaba la inversión ya realizada por valor de 400.000 euros para ejecutar los dos programas ya finalizados desarrollados por las fundaciones Paso Azul y Santo Domingo.

Foto de grupo de las bordadoras formadas en el Paso Blanco durante los últimos meses. / L.O.

"Con estos dos nuevos programas para desempleados, avanzamos en nuestro compromiso de conservar, impulsar y profesionalizar esta actividad artesana de larga tradición en la Región de Murcia, como un valor cultural y patrimonial, que también es fuente de empleo y desarrollo económico, puesto que la demanda de mano de obra especializada es constante durante todo el año, tanto para la restauración como para nuevas creaciones", abundaba López Aragón, que apuntaba a la necesidad de poner en marcha formaciones "para generar oportunidades de empleo, pero también para conservar nuestro rico patrimonio cultural y artístico".

Bordadoras formadas en el Paso Azul junto a algunas de las obras ejecutadas. / L.O.

"Compromiso moral"

Por su parte el alcalde, Fulgencio Gil, insistía durante el evento en la necesidad de promover desde el plano institucional acciones que contribuyan a consolidar el relevo generacional dentro de los talleres de bordado de las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Lorca. "Tenemos un compromiso moral e histórico con nuestra expresión religiosa, cultural y turística más emblemática, que pasa necesariamente por asegurar que nuestros Pasos cuenten con bordadoras que preserven e impulsen el arte de bordado en Lorca. Por eso vamos a seguir impulsando la realización de todo tipo de iniciativas que contribuyan en este sentido", señalaba, a la vez que agradecía la aportación de fondos realizada por la Administración regional.

"El bordado en seda y oro es una tradición que forma parte de nuestro patrimonio, declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial y que ha convertido a Lorca en referente mundial de este oficio. Estas iniciativas constituyen un claro ejemplo de cómo, a través de las políticas activas de empleo, se puede contribuir tanto a la conservación del patrimonio artístico y profesionalización del arte del bordado característico de nuestra tierra como a generar empleo y desarrollo económico", significaba Gil Jódar.