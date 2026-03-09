El PSOE lleva a la Asamblea la "precariedad y colapso absoluto" del Parque Bomberos de Los Alcázares

La Asamblea Regional debatirá el próximo miércoles una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que vuelve a exigir al Gobierno regional que termine, "de una vez por todas y de manera urgente", con la situación de "precariedad y colapso absoluto" del Consorcio de Extinción de Incendios ante el mal estado que, según denuncian, presenta el Parque de Bomberos de Los Alcázares.

El diputado regional del PSOE Fernando Moreno ha anunciado este lunes, desde el propio Parque de Bomberos de Los Alcázares y acompañado por el alcalde de la localidad, Mario Cervera, el deteriorado estado en el que se encuentra el espacio.

“Una vez más, el PSRM de Francisco Lucas estamos aquí denunciando públicamente las justas reivindicaciones de los bomberos del Consorcio”, ha afirmado Moreno. Ha recordado que los bomberos llevan mucho tiempo advirtiendo de que no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. “¿Qué más tiene que pasar en esta Región para que el Gobierno de López Miras atienda estas necesidades? Lo que está en juego es la seguridad y la vida la ciudadanía y de los propios bomberos”, ha expresdo el diputado socialista.

Desperfectos en el parque de bomberos de Los Alcázares / PSOE Los Alcázares

En este sentido, ha vuelto a exigir al consejero Marcos Ortuño que pida perdón a los bomberos y dimita. “No se puede escudar en que lleva un año y medio en el cargo, ni mucho menos se puede escudar en si los bomberos cobran más o cobran menos, porque se están dejando la piel para salvar la vida de la ciudadanía de esta Región”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento va a exigir "por cuarta vez" al Gobierno regional que se ponga a trabajar y rehabilite y modernice el parque de bomberos emplazado en el municipio, que, según denuncia, se encuentra en un estado de ruina.

El regidor quiere que la Comunidad incluya en sus Presupuestos de 2026 los proyectos de rehabilitación y modernización del espacio. “En caso contrario, le aseguro que los vecinos y vecinas de Los Alcázares, que conocen la situación que viven los bomberos de este parque, saldremos a la calle a manifestar lo que es justo y es que los bomberos puedan trabajar en las condiciones necesarias que requieren y así, garantizar la seguridad de la ciudadanía de la comarca, porque la seguridad se traduce en medios e infraestructuras dignas para los bomberos de la Región de Murcia”, ha manifestado Cervera.

Desperfectos en el parque de bomberos de Los Alcázares / PSOE Los Alcázares

El PP acusa al PSOE de "crear bulos"

El diputado del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha denunciado que las declaraciones del PSOE regional sobre la situación del parque de bomberos de Los Alcázares son “una muestra más de irresponsabilidad política, de su estrategia permanente de desinformación y de crear bulos”.

Cerón ha recordado que el Ayuntamiento de Los Alcázares y su alcalde conocen perfectamente las gestiones que está llevando a cabo el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) en relación con el parque de bomberos del municipio. "Estas actuaciones se enmarcan dentro del compromiso del Gobierno regional con la mejora de las infraestructuras de los servicios de emergencias, que se está materializando mediante la contratación de más personal, más formación y más medios técnicos y materiales, así como con importantes inversiones ya ejecutadas y previstas en los parques de bomberos de la Región", ha remarcado.

En este sentido, el diputado regional ha subrayado que la intervención en el Parque de Bomberos de Los Alcázares es una prioridad para 2026, con el objetivo de llevar a cabo una reforma integral del espacio social y solucionar los problemas de habitabilidad que presenta el edificio. Además afirma que "actualmente, se están manteniendo reuniones técnicas con el CEIS para establecer las pautas de actuación y definir qué intervenciones son necesarias, así como cuándo y cómo deben ejecutarse".

El diputado regional ha recordado además que el Ayuntamiento de Los Alcázares está informado de todas estas gestiones desde el pasado mes de noviembre, "cuando se celebró una reunión con el alcalde en la que se analizaron distintas alternativas para el futuro del parque, como la construcción de un nuevo parque de bomberos en la ubicación actual, la construcción de un nuevo parque en otra ubicación o la rehabilitación del parque existente".

Durante ese encuentro, los populares señalan que el CEIS mostró interés por un solar cercano a la autovía A-7 que permitiría una rápida incorporación a esta vía, y el alcalde se comprometió a informar esa misma semana sobre el estado y las posibilidades de dicha parcela. "Sin embargo, esa información no se recibió hasta el mes de enero, cuando el Ayuntamiento comunicó que ese solar no podía utilizarse para construir el nuevo parque", apuntan.

En su lugar, el Consistorio propuso como “solución más conveniente” mejorar la salida del municipio por la avenida Príncipe Felipe y posteriormente por la calle Infanta Cristina, con actuaciones destinadas a evitar los atascos en la avenida 13 de octubre a la altura de la zona comercial. "Tras esa comunicación, y después de una reunión mantenida en enero entre el gerente del CEIS y la plantilla del parque de bomberos, se decidió que la mejor opción sería construir un nuevo parque en la misma ubicación donde se encuentra el actual, para lo que se está elaborando una memoria valorada que permita conocer el coste del proyecto", aseguran desde el PP.

Por todo ello, Cerón ha señalado que “las manifestaciones realizadas hoy por el PSOE sólo pueden entenderse como un nuevo intento de manipular la realidad” y es que “cuando la realidad no les gusta, se la inventan”, ha afirmado.

Cerón ha añadido que, “parece que al alcalde de Los Alcázares le conviene olvidar las reuniones y gestiones realizadas para mejorar las instalaciones del Consorcio en su municipio”, y ha recordado que “si realmente le preocupara la situación, no habría tardado dos meses en responder a una consulta que podía resolverse en 24 horas”.

Asimismo, ha criticado que “desde el PSOE se intente generar polémica permanente incluso en materia de emergencias, cuando la prioridad debería ser trabajar con responsabilidad”. “En el PSRM no dudan en desinformar y mentir a los ciudadanos porque se han acostumbrado a ser creadores de bulos y a vivir en el fango”, ha concluido.