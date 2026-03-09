Los presupuestos de Lorca para 2026 reciben el visto bueno definitivo del Pleno

El Ayuntamiento de Lorca ya cuenta, de forma definitiva, con presupuestos para el presente año 2026. Así quedaba establecido este lunes en el transcurso de una sesión plenaria convocada de forma extraordinaria a tal efecto, que se saldaba con el visto bueno a las cuentas gracias a los votos favorables de los ediles del Partido Popular y Vox, que hacían valer su mayoría absoluta.

Belén Pérez en una imagen de archivo. / L.O.

A este respecto, cabe destacar que la aprobación llega tras el correspondiente periodo de exposición pública establecido por ley de un proyecto que se presentaba a principios del pasado mes de diciembre. "El Gobierno de Lorca vuelve a ser ejemplo de un ejecutivo responsable, estable y diligente, que proyecta la fiabilidad y seguridad que Lorca necesita, cuyos esfuerzos quedan patentes gracias a una economía recuperada de un pasado de incertidumbre y retroceso", significaba Belén Pérez, edil de Economía, a la finalización del Pleno.

Más de 120 millones

En cuanto a los datos técnicos del presupuesto, fuentes municipales recordaban que el montante total asciende a 120.839.044.40 euros, incluyendo a sus entes dependientes (organismos autónomos y sociedades mercantiles), lo que supone una inversión por habitante de 1.221 euros; y 331.066 euros diarios destinados a atender las necesidades de los lorquinos. Entre las partidas que más crecen destaca la seguridad ciudadana, que se eleva un 24% con respecto a 2025; y Emergencias, capítulo al que se destinarán 1.268.000 euros, es decir, un 6,5% más que la anualidad anterior.