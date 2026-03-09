Álvaro Martín, Beatriz Sanz y el Conservatorio de Música premiados en Lorca por el 8M

Tras los actos conmemorativos organizados por la sociedad civil el pasado domingo, este lunes era el turno de las instituciones. Así, el patio porticado del Palacio de Guevara era el lugar escogido por el Ayuntamiento de Lorca para conmemorar de forma oficial el Día Internacional de la Mujer, a la vez que se entregaban distintos galardones a instituciones y personas comprometidas con la igualdad en el municipio.

Concretamente, el Consistorio entregaba el XV Premio 'Mujeres y Hombres por la Igualdad' a Álvaro Martín Quesada, Policía Nacional del Grupo de Unidad de la Familia y Mujer y a Beatriz Sanz Iniesta, Psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Región de Murcia; mientras que el XIII Premio 'Lorca por la Igualdad' iba para el Conservatorio Profesional de Música Narciso Yepes, por su colaboración continuada con la Concejalía de la Mujer en los actos del 25N, que se remontan a más de 15 años.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, durante su intervención. / L.O.

El acto, además, contaba con una intervención del alcalde, Fulgencio Gil, quien llamaba a elevar la voz "ante la injusticia", a la vez que llamaba a la igualdad en nombre de "las mujeres lorquinas" que, en sus palabras, "dicen que quieren libertad, que quieren igualdad, respeto y seguridad". En este sentido el regidor abogaba por la creación de una Ley que prohíba el burka en espacios públicos: "no quiero ver a mujeres que llevan una jaula de tela en la cabeza. Necesitamos ya una Ley Nacional que lo prohíba. Ese no es el modelo de integración. Eso no es convivir, eso es humillar a la mujer, por lo que en este tema el silencio tampoco no es una opción", resaltaba.

"Absoluta repulsa"

No obstante, las palabras del primer edil no resultaban del agrado del Partido Socialista local cuya portavoz, Isabel Casalduero, expresaba minutos después de la finalización del acto su "absoluta repulsa por la actitud mostrada" por Fulgencio Gil, a quien acusaba de convertir el evento en un "acto del Partido Popular con soflamas políticas y politizadas". Del mismo modo, la concejala anunciaba la decisión adoptada por su partido de no asistir a "ningún acto institucional en el que el señor Gil tenga que dar un discurso relacionado con las mujeres".