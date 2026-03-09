Caravaca impulsa un programa de empleo de bordado para preservar este oficio tradicional y fomentar el relevo generacional

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Antonio López Ruiz ‘Ñin’ pondrán en marcha un programa de empleo y formación especializado en bordado en seda y oro, una iniciativa dirigida a formar a nuevos profesionales en este oficio artesanal, favorecer su incorporación al mercado laboral y garantizar el relevo generacional de una tradición profundamente vinculada a la identidad cultural del municipio.

El proyecto ha sido presentado por el alcalde, José Francisco García, junto a la concejal de Empleo, Ana Belén Martínez, y los representantes de la citada asociación sin ánimo de lucro, Juan López y Miguel Martínez. La iniciativa cuenta con una financiación de 217.000 euros, procedente de una subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El proyecto está especialmente vinculado a la conservación del bordado ligado a los Caballos del Vino

Durante la presentación, el alcalde ha recordado que en los últimos años se han desarrollado diversos cursos de bordado en las dependencias de la Casa-Museo de los Caballos del Vino, habilitadas como talleres, con resultados muy positivos. “De esas acciones formativas han surgido incluso cooperativas de bordado”, ha señalado. José Francisco García que “este programa es un proyecto que llevábamos tiempo persiguiendo, ya que es más completo y supone además un trabajo remunerado para todos los participantes”.

Es un proyecto que ofrece formación profesional, contribuyendo a mantener vivo un elemento esencial del patrimonio cultural del municipio y generando en torno a él oportunidades de desarrollo José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Caravaca refuerza su compromiso con la promoción del empleo, la formación profesional y la preservación de los oficios tradicionales, contribuyendo a mantener vivo un elemento esencial del patrimonio cultural del municipio y procurando su continuidad en el futuro”, ha destacado el alcalde.

El programa tendrá una duración de nueve meses y permitirá que 13 personas desempleadas participen en el proyecto, de las cuales 10 lo harán como alumnos-trabajadores, recibiendo formación especializada mientras desarrollan su actividad mediante un contrato de trabajo. Al finalizar el proceso formativo obtendrán un certificado de profesionalidad.

Además de los alumnos participantes, el programa contempla la contratación de tres docentes: un formador, un coordinador docente y una persona de apoyo formativo especializada en bordado en seda y oro, que serán los encargados de dirigir y desarrollar las acciones formativas.

Preservar un oficio ligado a las tradiciones de Caravaca

Caravaca impulsa un programa de empleo de bordado para preservar este oficio tradicional y fomentar el relevo generacional / Enrique Soler

El objetivo principal de esta iniciativa es impulsar la conservación y continuidad del bordado artesanal, una tradición estrechamente vinculada al festejo de los Caballos del Vino, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

. Se trata de un oficio que durante generaciones se ha transmitido principalmente en el ámbito familiar y que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo relevo generacional. Con este programa se pretende formar a nuevos profesionales, reforzar la profesionalización del sector artesanal y abrir nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico en torno al bordado en seda y oro.

Formación práctica y especializada

La formación se estructurará en 12 módulos formativos que abarcan contenidos como la organización del trabajo en el taller, el conocimiento de materiales y fibras textiles, técnicas de patronaje y diseño, bordado artístico, cosido, ensamblado y acabado de piezas, así como nociones de elaboración de presupuestos.

La metodología de este programa de tipo experiencial será práctica, participativa e individualizada, adaptándose a las capacidades de cada alumno y basándose en el aprendizaje a través de la práctica directa, un aspecto fundamental para la adquisición de habilidades en los oficios artesanales.

Los participantes serán seleccionados entre personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).