Abanilla acoge una exposición única dedicada al ‘Street Art’ femenino

El municipio de Abanilla acoge la exposición 'Paradigma de artistas dinamizadoras en el Street Art', una muestra dedicada al arte urbano creado por mujeres que forma parte de las actividades organizadas por el consistorio con motivo del Día Internacional de la Mujer y que se podrá visitar hasta el 10 de abril en horario de martes a viernes de 9.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas; y sábados de 17.30 a 19.30 horas.

La inauguración ha contado con la presencia de la promotora, la periodista María José Cárceles; del alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; y de algunas de las artistas que forman parte de la exposición, entre ellas Inés Davó Alcaraz (Indaal), Cristina Franco Roda (Menganit Adecual), Miriam García (Miriam Garlo), Silvia Viñao, María Luisa Martínez León, Aida Garrido (Dyca).

La muestra se enmarca dentro del Plan EXE, una iniciativa impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno regional a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, cuyo objetivo es acercar exposiciones de artistas de la región a distintos municipios y ampliar la oferta cultural en todo el territorio.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido cuando cada una de las artistas presentes ha explicado su obra. Entre ellas se encontraba la molinense recién premiada por el Goya a actriz revelación por Sorda, Miriam Garlo, creadora también vinculada al arte urbano y participante en la exposición.

La exposición reúne exclusivamente obras de mujeres artistas y tiene como objetivo poner en valor el papel femenino en el desarrollo del street art, un ámbito creativo que en las últimas décadas ha ido ganando reconocimiento dentro del arte contemporáneo.

La exposición reúne exclusivamente obras de mujeres artistas / La Opinión

Durante el acto, el alcalde José Antonio Blasco destacó la importancia de iniciativas culturales como esta para acercar el arte a todos los territorios: “Hoy reconocemos a mujeres con un potencial enorme, que gracias a iniciativas culturales como ésta permiten venir a este humilde pero bonito municipio y democratizar el arte entre todas las personas de otros núcleos que van más allá de las grandes ciudades. Nuestro reconocimiento para ellas, que precisamente en esta tierra siempre han sido el pilar de nuestras tradiciones y cultura popular”.

Por su parte, Cárceles ha indicado que “todas las artistas se han puesto al servicio de un bien común como es dar visibilidad al papel de la mujer en una disciplina tan compleja como el arte urbano” a la par que ha querido destacar el gran nivel porque todas ellas “por su formación y multidisciplinariedad”.

El regidor también subrayó que Abanilla es un escenario especialmente adecuado para acoger una exposición dedicada al arte urbano, ya que el municipio cuenta con distintos espacios intervenidos artísticamente en los últimos años. Entre ellos destaca la Santa Cruz gigante, la escalera artística realizada dentro de las ayudas Leader para patrimonio emergente del Nordeste, así como varios murales que reflejan la tradición, la artesanía y los oficios locales situados en el Jardín del Rollo, la Posada, en el Corazón de Jesús, o en el entorno del Lugar Alto junto al cuartel de la Guardia Civil.

A estas intervenciones se suman esculturas emblemáticas del municipio como las dedicadas al Moro y Cristiano, al Paje o el monumento a los festeros ubicado junto a la ermita. Además, con motivo del Año Jubilar se ha realizado recientemente un mural en la ermita desde la que parte el recorrido jubilar.

Todo ello se integra en un municipio profundamente marcado por la historia y el arte barroco, cuya máxima expresión se encuentra en el retablo de la Iglesia de San José de Abanilla y en las singulares fachadas de edificios históricos como la Casa Pintada o la Casa Cabrera.

Con esta exposición, Abanilla refuerza su compromiso con la cultura y el talento femenino en disciplinas artísticas contemporáneas, acercando el arte urbano al público en un entorno cargado de patrimonio e identidad.