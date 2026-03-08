Natalia Vázquez y Adrián López, elegidos vendimiadores de la Fiesta de la Vendimia 2026

Ya se conocen los vendimiadores mayores e infantiles de Jumilla 2026.

En el apartado de mayores ha sido elegida Natalia Vázquez Martínez, de 25 años de edad, perteneciente a la peña La Mamaera. Trabaja en Marketing y publicidad; Adrián López Carcelén, de la peña Los Culebras, a sus 22 años de edad estudia Periodismo con Historia y es músico en la Asociación Jumillana de Amigos de la Música (AJAM) y en la rondalla de los Coros y Danzas de Jumilla.

En el apartado infantil, la vendimiadora elegida ha sido María Inmaculada Fernández Jiménez, de 10 años de edad, que estudia 5º de Primaria en el Príncipe Felipe. Pertenece a la peña Amigos del Campo; Alejandro Toral Rocamora, de la peña El Albal, tiene 11 años y estudia 6º de Primaria en el Carmen Conde.

La elección tuvo lugar en Bodegas Silvano García tras una larga jornada que se iniciaba con un almuerzo jumillano en Casa Sebastián y una visita a Bodegas San Dionisio en Fuenteálamo (Albacete).

Se trata de la 53 Fiesta de la Vendimia de Jumilla que se celebrará a mediados de agosto en la ciudad del vino.