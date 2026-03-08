La música encarnada se rinde a las bordadoras de Lorca en su concierto de cuaresma

El Auditorio Margarita Lozano, dentro del complejo del Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso, acogía este domingo el X Concierto de Cuaresma de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Paso Encarnado, en el que participaban las dos agrupaciones de la cofradía, la Agrupación Juvenil Virgen de la Soledad, y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Sangre, bajo la dirección musical de Francisco Gilberte.

El tradicional concierto de Cuaresma, que abarrotaba el auditorio y lo hacía vibrar con la pasión rabalera, cumplía con la tradición de homenajear a una sección del Paso Encarnado. En años anteriores fueron la banda, escuela de música, asociación juvenil, imágenes... e incluso el barrio de San Cristóbal. En esta ocasión, las ensalzadas fueron las bordadoras no solo del Paso Encarnado, sino de todas las cofradías lorquinas.

El auditorio se llenaba con motivo del concierto encarnado. / L.O.

Durante el concierto, se hacía un repaso por los bordados más significativos de la cofradía, los estandartes, los nazarenos de las Voces de Cristo... y la bandera, restaurada recientemente en los talleres del Paso Azul. En el transcurso del recital se interpretaban seis marchas, cada una vinculada específicamente a un bordado. Y, entre ellas, una nueva que se estrenará la próxima Semana Santa y que sonaba en público por primera vez.

Maravilla bordada

'Nuestra música en Bastidores', ponía en pie al auditorio Margarita Lozano, en un concierto que se considera el preámbulo de la Semana Santa para los encarnados. El alcalde, Fulgencio Gil, acudía a la convocatoria y aprovechaba para destacar el acierto de homenajear a las bordadoras lorquinas: "Ellas hacen posible con aguja, oro y sedas, esa maravilla que son los bordados lorquinos. El concierto, didáctico, no solo nos ha hecho disfrutar de la música, sino también de las obras de arte con que cuenta el Paso Encarnado. Verdaderas joyas que hemos podido contemplar en un relato magnífico a través de la música. Un auténtico disfrute", apuntaba poco después de que terminara el concierto.