El colectivo ‘Calasparra Se Mueve’ dona 23.000 euros al Equipo de Investigación Oncológica de la Arrixaca

El colectivo ‘Calasparra Se Mueve’, formado en 2015 y focalizado en el apoyo a la investigación sobre el cáncer, ha realizado una donación de 23.000 euros al Equipo de Investigación Oncológica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

El importe fue entregado simbólicamente a José Luis Alonso, jefe del Servicio de Oncología, y a Paula Ruiz, responsable del área de investigación, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, junto a miembros del equipo de gobierno.

Esta donación es el resultado del intenso trabajo que el colectivo desarrolla durante todo el año a través de distintas actividades solidarias y refleja la implicación no solo de sus miembros, sino también de empresas, comercios, asociaciones y vecinos del municipio, unidos en su compromiso con la investigación y la lucha contra el cáncer.

Respaldo del municipio

Entrega de la donación / La Opinión

Juana Moya, en representación del colectivo, agradeció el apoyo recibido durante todo el año, destacando que “cada aportación cuenta, desde las pequeñas donaciones hasta la participación en actividades o el respaldo del comercio local”.

Desde el Hospital Virgen de la Arrixaca, José Luis Alonso agradeció la confianza depositada un año más en el proyecto y puso en valor “el crecimiento del área de investigación, con más personal, más ensayos clínicos y un trabajo coordinado que permite ofrecer nuevas oportunidades a los pacientes sin necesidad de desplazarse fuera de la región”.

En la misma línea, Paula Ruiz subrayó la importancia de este tipo de iniciativas solidarias y señaló que “gracias a aportaciones como esta se avanza hacia una meta común: ampliar las opciones de tratamiento para los pacientes de la Región de Murcia”.

Por su parte, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, cerró el acto agradeciendo profundamente la implicación constante del colectivo y el respaldo del pueblo de Calasparra, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con esta causa y destacando que la unión y la solidaridad del municipio son clave para avanzar hacia un futuro con más esperanza.

Desde hace una década y de manera ininterrumpida, este grupo desarrolla un intenso trabajo solidario a lo largo de todo el año. Organiza y participa en numerosas iniciativas y canaliza donaciones con el apoyo del comercio local. La ‘Carrera entre arrozales’, la ‘Marcha Rosa’ en octubre, el ‘Motoalmuerzo’, la edición de un calendario solidario y la artesanía donada que venden semanalmente en el mercado de Calasparra, son algunos ejemplos de su actividad.

Actividades

Fruto de este esfuerzo colectivo, cada año logran reunir una cuantía que destinan íntegramente a la lucha contra el cáncer, alternando sus donaciones entre el hospital Virgen de la Arrixaca y el hospital Morales Meseguer. A lo largo de este periodo y gracias a su constancia, han destinado a este fin una cantidad global de más de 200.000, que evidencia el impacto de la solidaridad ciudadana.

Esta aportación es reflejo del compromiso de los miembros del colectivo y de la implicación de empresas, comercios, asociaciones y vecinos del municipio. Su trabajo constante y diverso ha generado una ola de conciencia y sensibilidad en la localidad y municipios vecinos.

El hospital Virgen de la Arrixaca expresa, un año más, un profundo agradecimiento por este apoyo económico y social a la investigación, que se traduce en más ensayos clínicos y nuevas opciones terapéuticas para los pacientes, lo que evita en muchos casos desplazamientos fuera de la Región de Murcia.