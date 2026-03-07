Salud renueva el consultorio de Blanca y lo dota de instalaciones más accesibles

La Consejería de Salud ha llevado a cabo la remodelación el consultorio de Estación de Blanca, unas obras que han consistido en la reforma y adaptación en las instalaciones existentes, que se encontraban deterioradas por su uso.

En concreto, la actuación ha consistido en la renovación integral del consultorio, desde suelos y techos hasta pintura, así como instalaciones y mobiliario para una consulta médica y otra de enfermería y su correspondiente sala de espera. La obra ha supuesto una inversión por parte del Ayuntamiento de Blanca de 37.000 euros y 6.566 euros en equipamiento, aportados por el Servicio Murciano de Salud.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado del alcalde de Blanca, Pablo Cano, visitó este viernes las nuevas instalaciones y explicó que cuentan con una superficie útil de 70 metros cuadrados e incluyen una consulta de medicina de Familia y otra de Enfermería, además de sala de espera y administración.

La obra ha sido financiada por el Ayuntamiento de Blanca, propietaria del inmueble, y ha contado con el asesoramiento del personal técnico del Área IX de Salud en cuanto a diseño y funcionalidad. En concreto, en la elaboración de los planos del nuevo consultorio ha participado personal de ingeniería, así como la dirección médica y la de enfermería.

En este sentido, se han atendido cuestiones como el establecimiento de doble puerta para evitar contagios en caso de infecciones respiratorias. Asimismo, se ha contribuido a un diseño más funcional de las consultas mediante la disposición adecuada del mobiliario clínico y no clínico.

Por otro lado, desde el SMS se ha adquirido el mobiliario y los equipos informáticos necesarios para la actividad del consultorio.

El consultorio médico de Estación de Blanca está adscrito a la Zona Básica de Salud de Blanca y tiene una población asignada de 786 usuarios con tarjeta sanitaria. La plantilla que lo atiende está formada por un médico de Familia y un enfermero.