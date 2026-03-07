Clubes de lectura de toda la Región sacan pecho en Lorca de su amor por la literatura

La lectura, por lo menos en Lorca, goza de buena salud. Así lo atestiguan estos primeros días de marzo en los que la Ciudad del Sol, por derecho propio, ha reclamado su posición como capital regional de la literatura. En este empeño resultaba clave la Feria del Libro, que desde el pasado jueves hace las delicias de lorquinos y extraños en la calle Corredera, y remataba el asunto el encuentro regional de clubes de lectura, que este sábado se reunían en el palacio de ferias y congresos 'Alcalde Francisco Jódar Alonso'.

Cerca de 250 lectores de distintos enclaves de la Región participaban en el evento, que alcanzaba su octava edición y era programado como parte de la Feria del Libro. "Contamos con cerca de 30 clubes de lectura diferentes, muchos de ellos, promovidos por las bibliotecas de la red municipal, y otros, por asociaciones y colectivos", destacaba la edil de Educación del Ayuntamiento, Rosa Medina, que tomaba parte en el encuentro. Una reunión en la que participaban lectores llegados desde Cartagena, Cieza, Murcia, Totana y Yecla además de la propia Ciudad del Sol.

Rosa Medina durante la apertura del encuentro. / L.O.

"Es una jornada para compartir e intercambiar experiencias, pero también para conocer a escritores lorquinos, disfrutar de nuestra gastronomía y conocer la ciudad", aportaba la concejala durante la apertura, en la que también recordaba la larga trayectoria que las agrupaciones de lectores cuentan en su haber.

"Hicieron aparición en el siglo XIX en Estados Unidos. Una práctica que llegaba a nuestro país en la década de los 80. Desde entonces, han ido ganando fuerza hasta alcanzar la notoriedad que tienen en nuestros días. Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Dua Lipa o Jenna Bush Hager, cuentan con clubes de lectura capaces de lograr que los libros elegidos se conviertan en bestsellers", relataba. En este sentido, Medina Mínguez hacía hincapié en el valor de este tipo de iniciativas para fomentar la lectura.

Asistentes al encuentro regional del clubes de lectura. / L.O.

Así, en palabras de la responsable municipal de Educación, "los clubes de lectura son una oportunidad para leer y comentar las lecturas, mientras reforzamos la comprensión lectora, la capacidad para redactar, ampliamos nuestro vocabulario, aumentamos nuestra concentración y memoria y reducimos el estrés. Y, todo, mientras conocemos a gente con intereses parecidos a los nuestros".

En plena Feria del Libro

Durante su visita a Lorca, los componentes de los clubes también disfrutaban de la Feria del Libro, que desde el pasado jueves (y hasta este domingo) ha llenado de vida la céntrica calle Corredera. A este respecto, cabe recordar que la tercera edición de esta feria arrancaba con el pregón pronunciado por el prolífico escritor lorquino Fran J. Marber. "Lorca ha sido siempre una ciudad que ha sabido narrarse a sí misma", aseguraba este amante de las letras, cuyo discurso daba paso a unos días llenos de actividad.

Fran J. Marber durante la lectura del pregón de la Feria del Libro. / L.O.

Entre las propuestas más llamativas de la organización, destacaba la presencia en la ciudad de Pablo Rivero, conocido por su papel en la serie ‘Cuéntame’, que presentaba 'La Canguro'; así como la del autor galardonado con el Premio Planeta en el año 2025: Juan del Val. En este último caso, del Val llegará a Lorca para promocionar su novela ‘Vera, una historia de amor’. El encuentro se producirá a las 20 horas de este domingo, haciendo de cierre de gala de esta tercera edición de la feria lorquina.