Cehegín celebra la Gala de la Mujer ‘Luz y Memoria’ en reconocimiento al talento y la trayectoria de las mujeres

Cehegín celebró la Gala de la Mujer ‘Luz y Memoria’, un acto de homenaje y reconocimiento a mujeres que han destacado por su trayectoria, compromiso y ejemplo en distintos ámbitos de la sociedad. El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto a autoridades regionales, representantes institucionales y numerosos vecinos que quisieron sumarse a esta celebración con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Entre las autoridades presentes se encontraban la diputada regional Pepa Carreño, la directora general de Servicios Sociales María José de Maya, el capitán de la Guardia Civil Antonio Corbalán, la directora gerente del Área IV de Salud Juana Fernández Buendía y la directora de Enfermería del Área IV Maravillas Fernández Fernández, además de miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal.

Se rindió homenaje a mujeres que representan valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la sociedad

La gala, organizada por la concejalía de Mujer que dirige Juani Valero, sirvió para rendir homenaje a mujeres que representan valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la sociedad. Durante el acto se destacó especialmente la importancia del 8 de marzo, ‘Día Internacional de la Mujer,’ como una fecha de memoria, reconocimiento y reflexión para seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Lectura del manifiesto

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura del Manifiesto del 8 de Marzo, a cargo de Juana Miñano, quien puso voz al sentir colectivo de tantas mujeres, aportando sensibilidad y significado a la celebración.

Durante la gala se reconoció la trayectoria de Mireya Zafra Carmona, referente del deporte femenino en Cehegín y en la Región de Murcia, cuyo esfuerzo y dedicación la convierten en ejemplo para muchas niñas y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Desde la pedanía de Canara, su trayectoria simboliza que el talento y la constancia pueden trascender cualquier frontera.

Homenaje a Mercedes Gómez

Homenaje a título póstumo a la enfermera Mercedes Gómez / La Opinión

También se rindió un emotivo homenaje, a título póstumo, a Mercedes Gómez Ruiz, enfermera profundamente vinculada a la atención primaria y comunitaria, cuya vocación y profesionalidad dejaron una huella imborrable. Como directora de Enfermería, lideró el despliegue de la vacunación poblacional durante la pandemia de la COVID-19, demostrando su capacidad, compromiso y humanidad. Su recuerdo fue destacado no solo por su brillante trayectoria profesional, sino también por su calidad humana.

La gala quiso igualmente reconocer a las mujeres conserveras, cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo económico y social de Cehegín

La gala quiso igualmente reconocer a las mujeres conserveras, cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo económico y social de Cehegín. En representación de todas ellas, subieron al escenario Esperanza Sánchez Muñoz, Josefa Reales Espín, Pilar Morales Rodríguez, Ana Ródenas Fernández y Antonia Martínez Abellán, quienes recibieron el aplauso del público como símbolo del esfuerzo y la dedicación de tantas mujeres que, con su trabajo diario, sostuvieron familias y contribuyeron al progreso del municipio.

Homenaje a las mujeres conserveras del municipio / La Opinión

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la importancia de seguir avanzando en igualdad desde todos los ámbitos de la sociedad, señalando que “la igualdad no es solo un ideal, sino una responsabilidad compartida que debemos asumir desde la educación, el deporte, la cultura, la salud y todos los espacios de nuestra vida”.

La Gala de la Mujer 'Luz y Memoria' concluyó con un mensaje de reconocimiento a todas las mujeres de Cehegín, pasadas y presentes, y con el compromiso de seguir construyendo una sociedad más justa, igualitaria y humana.